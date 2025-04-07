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越南工商联合会与美国商会共同呼吁美国推迟实施对等关税

VCCI与AmCham已共同向美国商务部部长提交联名信，敦促特朗普政府推迟加征关税措施，以避免商业活动受干扰，对物流链造成混乱。 据越南工商联合会（VCCI）消息，该机构与河内美国商会（AmCham）近日联合致信美国总统特朗普，呼吁暂缓实施对等关税。

VCCI与AmCham已共同向美国商务部部长提交联名信，敦促特朗普政府推迟加征关税措施，以避免商业活动受干扰，对物流链造成混乱。

作为代表越美两国企业界的机构，VCCI和AmCham同时希望两国政府通过开放对话与合作，制定建设性方案以减少美国对越贸易逆差，致力于提高两国人民生活水平并促进共同繁荣。

信中，两机构领导人对特朗普总统拟实施对等关税的声明表示深切担忧，强调若执行该政策，高得惊人对关税将对会员企业运营、消费者利益及双边贸易关系产生负面影响。

"降低对越南进口商品及美国消费者所需商品的关税，才是真正支持美国企业、经济和消费者的举措。“高关税不会有任何好处。”信函明确指出。

VCCI与AmCham表示，越南政府正严肃采取积极措施，展现出改善双边贸易平衡的坚定承诺，并着力解决美国企业和投资者面临的障碍。信中提及，越南上周已对13类商品减税，使美国出口商直接受益。越南领导人还承诺将为进口更多美国产品提供便利。

两机构将继续与职能部门紧密协作，着力解决数字贸易、药品进口、知识产权、海关-税务手续、政府采购、数据管理与安全等领域的难题。


信中指出，越南已成为美国增长最快的出口市场之一。随着越南中产阶级迅速扩大，美国企业在农产品、航空、能源、设备、药品、科技等领域的机遇巨大，这将为美国创造更多就业和财富。信件强调，两国经济具有高度互补性而非直接竞争关系。

近日，VCCI已协同相关部门采取行动，支持企业应对美国对进口商品加征对等关税的政策。除与AmCham联名致信美国商务部（DOC）外，VCCI还单独向DOC、美国贸易代表办公室（USTR）、美国商会（US Chamber）等机构提交信函。

据VCCI透露，越南企业正逐步增加对美投资，助力美国创造就业。越美经济互补性强，不存在竞争关系。越南政府已采取多项切实有效措施减少贸易逆差。VCCI希望美方推迟对越加税，并期待两国政府早日展开谈判，为民众、企业和双方共同繁荣带来利益。（完）

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越南工贸部副部长张清怀：制定解决方案 灵活应对关税政策

越南工贸部副部长张清怀：制定解决方案 灵活应对关税政策

在4月6日下午召开的越南政府3月份例行记者会上，越南工贸部副部长张清怀针就美国公布对越南出口商品征收46%关税一事表示，美国拟对从越南进口的商品征收46%关税这一决定可能对越南未来一段时间的出口活动及经济增长产生深远且多方面的影响。
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