越南工商联合会与美国商会共同呼吁美国推迟实施对等关税

据越南工商联合会（VCCI）消息，该机构与河内美国商会（AmCham）近日联合致信美国总统特朗普，呼吁暂缓实施对等关税。

VCCI与AmCham已共同向美国商务部部长提交联名信，敦促特朗普政府推迟加征关税措施，以避免商业活动受干扰，对物流链造成混乱。

作为代表越美两国企业界的机构，VCCI和AmCham同时希望两国政府通过开放对话与合作，制定建设性方案以减少美国对越贸易逆差，致力于提高两国人民生活水平并促进共同繁荣。

信中，两机构领导人对特朗普总统拟实施对等关税的声明表示深切担忧，强调若执行该政策，高得惊人对关税将对会员企业运营、消费者利益及双边贸易关系产生负面影响。

"降低对越南进口商品及美国消费者所需商品的关税，才是真正支持美国企业、经济和消费者的举措。“高关税不会有任何好处。”信函明确指出。

VCCI与AmCham表示，越南政府正严肃采取积极措施，展现出改善双边贸易平衡的坚定承诺，并着力解决美国企业和投资者面临的障碍。信中提及，越南上周已对13类商品减税，使美国出口商直接受益。越南领导人还承诺将为进口更多美国产品提供便利。

两机构将继续与职能部门紧密协作，着力解决数字贸易、药品进口、知识产权、海关-税务手续、政府采购、数据管理与安全等领域的难题。

信中指出，越南已成为美国增长最快的出口市场之一。随着越南中产阶级迅速扩大，美国企业在农产品、航空、能源、设备、药品、科技等领域的机遇巨大，这将为美国创造更多就业和财富。信件强调，两国经济具有高度互补性而非直接竞争关系。

近日，VCCI已协同相关部门采取行动，支持企业应对美国对进口商品加征对等关税的政策。除与AmCham联名致信美国商务部（DOC）外，VCCI还单独向DOC、美国贸易代表办公室（USTR）、美国商会（US Chamber）等机构提交信函。

据VCCI透露，越南企业正逐步增加对美投资，助力美国创造就业。越美经济互补性强，不存在竞争关系。越南政府已采取多项切实有效措施减少贸易逆差。VCCI希望美方推迟对越加税，并期待两国政府早日展开谈判，为民众、企业和双方共同繁荣带来利益。（完）