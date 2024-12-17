越南工兵队为阿卜耶伊人民修建道路和球场

据《人民军队报》，适值庆祝越南人民军建军80周年和全民国防日35周年之际，自12月14日至15日，参加联合国维和行动的越南三号工兵队为阿卜耶伊地区开展了一系列的公益活动。

单位已部署力量参加通往无国界医院、教区和阿卜耶伊医院道路修建和球场的建设，调动了卡车20辆次参加阿卜耶伊广播电台的地基建设。

值此之际，越南维和局副局长莫德仲大校率领工作团前往阿卜耶伊教堂，向学生们赠送礼物。

在赠礼仪式上，Bino牧师高兴地表示：“越南朋友一直在我们身边，为此我们感到十分的高兴和幸运。他们喜欢帮助老百姓，给我们带来了清洁用水、宽敞的道路和稳固的教室。我们从越南人学到了很多的知识，谢谢越南朋友们！”。

三号工兵队政治员黎鸿江中校称，工兵队党委、指挥部一向视群众工作为一项颇为重要的任务，致力于履行“工作军队”的职能和任务。因此，过去一段时间里，三号工兵队已同特派团各机关单位和当地政府密切配合，拟定详细的计划，大力开展群众工作，并取得了最佳的效益。值得一提的是，三号工兵队特别注与特派团各机关单位以及当地政府配合，出动力量维护当地的政治和社会安全。

以上优秀的业绩点缀了越南工兵部队“开路打赢”的优良传统，为向国际友人和当地政府及人民推广胡伯伯部队高贵形象作出应有的贡献。（完）