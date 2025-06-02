越南工作代表团赴美寻找贸易促进机会

越通社驻华盛顿记者报道，6月1日至6日，越南农业与环境部部长杜德唯率领由近50家越南国家机关、企业和农业协会组成的代表团对美国进行工作访问，并探讨促进贸易和进口美国农林水产品的机会。越南代表团将访问艾奥瓦州、俄亥俄州和华盛顿哥伦比亚特区。

越南企业愿意寻求美国合作伙伴，购买美国具有优势的农产品，如饲料原料、肥料、生物农药、肉类产品、冷水海鲜和木材等。

加深全面战略伙伴关系

此次访问的目的在于巩固双边贸易关系，并了解加强进口美国农林水产品的机会，实现两国贸易平衡。越南企业希望除购买商品外，还获得科技解决方案的转让机会，以改善农业价值链。

杜德唯表示，越南与美国农业关系日益紧密，共享同一供应链，从而提高双方竞争力并支持两国生产者和消费者的利益，为确保全球粮食安全作出贡献。 除增加贸易往来外，两国力争发展包容和公平的社会，增强农村地区的抵御力，并改变生产模式，实现能源可持续发展。值得注意的是联合国通过美国和越南发起2026年国际女农民年的倡议。其后，两名女性农民詹妮弗·施密特 (Jennifer Schmidt) 和杰克琳·威尔逊 (Jaclyn Wilson)前往东南亚（第一站是越南），与从事农业的妇女进行对话。

为全球经济作出积极贡献

如今，调料、水果、水产品和木制家具等越南受到美国消费者的青睐。与此同时，越南制造商对玉米淀粉、大豆、肉制品、牛奶、木材、农用设备和苗木等产品的进口需求日益增加。

越南正逐步形成一支现代化的新型农民队伍，积极推动生产专业化、转变生产模式。各家企业、合作社及农户普遍愿意引进和应用美国的先进技术，以提升产量、保障市场供应，同时注重环境保护。美国具有高科技含量的优质原材料，有助于越南构建具备竞争力的农业供应链。

越南农业部门一直主动大力促进与美国联邦、州、协会和企业等层面的合作关系。双方签署了许多合作协议。2020年以来，越南企业签署18份美国农林产品采购谅解备忘录，总额达60亿美元。 近期，越南农业与环境部为美国生产商进入越南市场创造了便利条件。越南已有509家肉类及肉类制品生产企业和232家水产企业完成对美出口注册。同时，双方积极推动水果市场双向开放，为水果出口企业和消费者创造更多便利。

目前，越南是亚洲八个批准使用美国生物技术作物品种的国家之一，迄今已批准美方企业提交的全部61项申请。双方已就动植物检疫、食品安全的程序、流程和监管方式达成共识，为相互开放农林产品市场创造了最佳条件。

越南农业与环境部代表团于2025年6月对美国进行访问体现了越南对加强双边农林水产品供应链战略伙伴关系互信的善意，从而进一步发展全面战略伙伴关系。（完）