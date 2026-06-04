越南工会第十四次全国代表大会隆重开幕

越南劳动总联合会主席阮英俊在开幕词中指出，尽管2023-2026年期间国内外形势面临诸多困难，越南工会仍主动适应并在多个领域取得重要成果。工会在代表、关怀、保护劳动者合法及正当权益方面的作用持续得到肯定。在有基层工会的企业中，集体劳动协议签署率达80.42%，较任期之初增长8.3%。过去两年多来，全国工会系统累计投入超过27.2万亿越盾，用于改善和保障劳动者生活。

爱国竞赛运动广泛开展，超过38万项创新举措得到实际应用，创造效益超过40万亿越盾。2024年初至2026年5月，全国新发展工会会员超过220万名，新成立基层工会和工会小组超过1.5万个；向党组织推荐近10万名优秀工会会员作为党员发展对象。

根据提交大会的报告草案，2026-2031年任期，越南工会将重点推进以下工作：发展会员，完善组织模式，提高活动效率；切实履行代表、关怀、保护劳动者权益的职责；推动工作场所民主建设；动员劳动者积极创新创意，应用科学技术，提高劳动生产率，为建设和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的国家作出积极贡献。

阮英俊表示，大会报告草案确定了10组奋斗指标和5组重点任务、措施，包括继续提高参与政策法律制定的质量；推进对话与集体谈判；加强法律咨询及劳动者权益保护。各级工会将发挥参与国家管理、经济社会管理、检查、监督的作用；开展爱国竞赛运动，鼓励学习、研究、创新创意及科学技术应用以提高劳动生产率。大会还发起“劳动好、高产能、高收入”竞赛运动，并与“三个节约”运动相结合。

宣传教育将坚持以劳动者为中心的导向进行革新，在宣传动员中加强数字技术、人工智能和社交媒体的应用；大力推动学习与践行胡志明思想、道德、作风。越南工会将持续建设强大组织，推进会员管理和工会活动数字化转型；扩大国际合作，在新形势下提升越南工会的地位和威望。

阮英俊强调，面对国家新的发展要求，越南工会必须继续大力革新，提高活动效率，切实履行好代表、关怀和保护劳动者的职责；与政府并肩提升劳动生产率与经济竞争力，助力实现国家战略目标。

越通社将继续报道越南工会第十四次全国代表大会。（完）