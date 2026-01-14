越南工业生产保持增长势头

设定增长率超过20%的目标



位于胡志明市富顺坊，作为模具机械制造领域的“领头雁”之一的立福有限责任公司设定2026年增长率同比增长20%至30%的目标。目前，立福有限责任公司的模具产品在价格和质量方面均可与本地区其他国家同类产品正面竞争，受到美国进口商的优先选择，2026年的订单情况较为稳定。



吉万利工业电气备股份公司的工厂。图自tuoitre.vn

在机电行业方面，胡志明市旧邑坊吉万利工业电气备股份公司总经理黎梅友林表示，本公司2026年力争实现增长率达23%的目标。为完成这一目标，公司将着力提升内生能力，把“人”作为核心要素，为产品争取更多国际认证，以参与国内外大型项目；同时加大贸促力度。目前，吉万利的机电材料产品已广泛应用于国内多项重点工程，如胡志明市地铁1号线（滨城—仙泉）、隆城国际机场、云峰1号热电厂和国家数据中心等。在出口方面，该公司产品也已被用于菲律宾马尼拉地铁、柬埔寨德崇国际机场以及孟加拉国马塔巴里热电站等项目。



为国内工业产品参与国内大型项目创造条件

国内机电企业完全具备为城市轨道交通项目提供配套系统安装服务的能力，包括供电系统、备用发电机、通风系统、外围自动控制、消防系统以及电梯等。 胡志明市机电企业协会副主席陈成仲

他建议国家管理机构应重视在城市轨道交通项目中优先使用国内生产和提供的产品、设备及服务。这一做法不仅有助于降低投资成本和运营维护费用，提高国家自主能力，也将为越南现代铁路工业的发展奠定基础。



对胡志明市工业企业的调查结果显示，企业对2026年第一季度生产经营前景信心较强：32.8%的受访企业预计经营形势将好转；73.5%的国有企业认为，2026年第一季度的经营状况将更加积极向好。（完）