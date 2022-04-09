越南工业地产市场日益活跃

随着更多外国直接投资资金的流入，越南工业地产市场持续出现强劲增长的迹象，其有助于加快越南经济复苏进程。

德国富拉马斯（Framas） 集团最近在同奈省2号仁泽KTG 工业区租用了总面积2万平方米的现成工厂。富拉马斯集团负责越南鞋类技术经理费边乌尔班（Fabian Urban）表示，富拉马斯集团选择在越南设厂生产经营的主要原因就是这里的物质基础设施优于其他地方。

越南隆安省经济区管理委员会主任阮成青先生表示，2021年新冠肺炎疫情演变复杂且严峻，隆安省积极展开各项投资促进和招商引资等活动，因此，从2022年初至今，隆安省工业地产的投资活动有所起色。

阮成青先生透露，从今年初至今，隆安省吸引外商直接投资资金达2.3亿美元，国内投资资金超7万亿越盾。其中，可口可乐向对隆安省滨溧县富安盛工业区厂房投资超过1.36亿美元。

第一太平戴维斯（Savills）越南公司代表表示，美国和欧洲部分大型公司正在寻找进入越南市场的机会。目前，拥有优质投资资金的许多数据中心和物流项目正在涌入越南工业地产市场。

许多地方已改善投资行政手续，缩短投资许可证签发时间。例如，在隆安省，许多企业提交投资申请档案后，立即获得许可证。特别的是，可口可乐提交投资申请档案4个小时后就获得了投资许可证。

第一太平戴维斯越南公司工业服务部副主任约翰卡贝尔（John Capbell）表示，目前，租户正在寻找大面积的现成工厂而不是自己建设厂房。

越南

岘港

工业区

和高科技园区管理委员会主任范长山先生表示，为了缩短项目展开时间，诸多投资商选择租用现成厂房。目前，岘港市部分投资商对现代化、大规模的出租厂房进行投资，例如隆后股份公司厂房规模近30公顷，投资总额超1万亿越盾，目前已向两家日本企业移交部分厂房。

第一太平戴维斯河内公司经理马修·鲍威尔（Matthew Powell）认为，越南

工业地产

市场仍是吸引外资企业投资的目的地。因为越南土地价格较为合理，拥有许多信誉良好的发展商和合理政策，另外员工、交通和进出口对接等因素均较为便利。（完）