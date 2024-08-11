越南岱依族、侬族和傣族天曲天琴艺术节将于2024年11月举行

据越南文化、体育与旅游部的消息，2024年第七届岱依族、侬族和傣族天曲天琴艺术节将于 2024 年 11 月15日至17日在越南各民族文化旅游村（河内山西）举行。



天曲天琴艺术节由越南文体旅游部、越共中央宣教部、中央民运部、信息传媒部等部门和各省市联合举办。预计吸引15个省市的岱依族、侬族、傣族的民间艺人和演员参加。

艺术节期间将举办各类丰富多样的文化艺术活动，例如：展示和介绍岱依族、侬族、傣族的手工艺品、传统乐器、传统服饰、书籍、锦缎、房屋建筑、一乡一品（OCOP）产品；当地典型的旅游产品、目的地；各民族传统美食；天琴天曲表演等。

期间，组委会还举行 “天曲、天琴艺术遗产”图片展，放映有关岱依族、侬族和傣族天曲、天琴遗产的纪录片。 此外，河内市中心还剑湖区域将举行“岱依族、侬族和傣族生活中的天曲、天琴文化遗产”主题展、“天曲、天琴艺术遗产”图片展和其他特色活动。



文体旅游部代表表示，举办岱依族、侬族和傣族天曲天琴艺术节旨在保护和传承各民族传统文化价值。这是各民族民间艺人、演员交流、学习借鉴弘扬民族文化的良好机会。



联合国教科文组织（UNESCO）于2019年12月12日将越南岱依族、侬族和傣族的天曲天琴艺术列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。希望此次艺术节将为维护和弘扬该世界遗产做出贡献。（完）