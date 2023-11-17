新闻 越南岘港市跻身2024年亚洲11个最佳旅游目的地名单 17/11/2023 17日，岘港旅游促进中心表示，美国著名旅游杂志《康德·纳斯特旅游者》（Condé Nast Traveller）公布了2024年全球必去的目的地名单，其中岘港是越南唯一入围亚洲最佳旅游目的地的地方。岘港在2024年亚洲11个游客必去旅游目的地名单中排名第二。 在2024年亚洲11个游客必去旅游目的地名单中，越南岘港市、泰国曼谷唐人街、尼泊尔加德满都，乌兹别克斯坦丝绸之路、新加坡、蒙古国和斯里兰卡等著名旅游目的地跻身该名单。山茶半岛是岘港吸引最多游客的景点。图自越通社岘港已满足《康德·纳斯特旅游者》杂志编辑队伍较为严格的指标并跻身该名单。据该杂志介绍，在一段时间逐渐解除疫情防控限制和开放国门后，亚洲已恢复迎接游客。该杂志希望提醒国际游客来到他们已错过的地方。岘港市是在亚洲后新冠肺炎疫情时代旅游复苏最成功的典范。2023年前9月，岘港接待外国游客超160万人次，超出年初所提出接待外国游客150万人次的目标。岘港国际机场已恢复运营多条国际航线，有助于吸引更多游客来到该城市。山茶半岛是岘港吸引最多游客的景点。这里拥有17层、高67米的佛像。山茶自然保护区拥有濒危灭绝的白臀叶猴。这里还拥有中部特色菜肴——广面等。酒店和度假村发展商也注意到岘港最近的著名。（完）