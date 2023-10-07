越南岘港市旅游宣传推广活动在印尼举行

10月6日，越南岘港市旅游局与印度尼西亚旅行社协会在印尼首都雅加达联合举行岘港旅游宣传推广活动。岘港市旅游局在推介会上向嘉宾介绍岘港特征旅游产品，其中重点推广会奖旅游（MICE）、高尔夫旅游、生态旅游、探索文化旅游等满足印尼人喜欢的旅游产品。

岘港市人民委员会副主席陈志强在会上强调，印尼是岘港旅游业特别关注的潜在市场之一。他说，2023年前9月，岘港市旅游强劲发展，该市接待过夜游客600万人次，相当于去年同期的2.1倍。其中，印尼游客为280万人次。

陈志强表示，由于认定穆斯林游客，特别是来自印尼的穆斯林游客是今后潜在客源，岘港市已大力投资于住宿基础设施，促进开通直达航线，配备了清真餐厅系统，以及在岘港国际基础设有祈祷室，满足穆斯林游客的需求。

越南驻印尼大使谢文聪表示，岘港旅游宣传推广活动恰逢两国关系处在最佳时期进行，并相信，此次活动将为加强越南与印度尼西亚，岘港与印尼各地方，以及两国旅游机构之间的关系做出贡献。

值此机会，岘港市旅游协会与印尼旅行社协会签署合作协议，交换客户资源，促进开通印尼至岘港直达航线。

印尼旅行社协会(ASTINDO)总主席宝琳(Pauline Suharno)相信，双方在旅游领域深化合作，将有助于两国人民更加便捷地体验对方的旅游文化产品。同时，岘港旅游企业也有机会与印尼旅游企业直接接触和合作，为今后的合作开辟了许多机会。（完）