越南岘港市往返日本成田市航线正式复航

这趟航班号为VN319，将近180名日本乘客送往越南海滨城市岘港。机上乘客在岘港国际机场上受到热烈欢迎。越航也向三名幸运游客赠送3张往返机票。



岘港市旅游局副局长阮春平透露，岘港市将日本确定为重要客源市场，到访岘港市的日本游客人数保持稳定增长。2019年，岘港市接待日本游客超过18.3万人次，较2015年增长了近200%。越南自2022年3月全面开放旅游活动以来，岘港市接待日本游客量累计达2.7万人次左右。日本首个地方成田市至岘港市定期航线正式复航有望为吸引日本游客返回岘港市以及岘港市游客到访日本做出积极贡献。



越航代表透露，在第一阶段（2023年3月26日至6月30日），成田市至岘港市航线每周二、周三、周六、周日执行一班。下一阶段（2023年7月1日起），越航计划每周执行七班，旨在为日本和越南中部省市之间的旅游和贸易往来创造便利条件。（完）