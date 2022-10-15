越南岘港市和一些中部省份紧急克服第五号台风造成的后果

10月14日下午，热带低气压升级为第5号风暴（SONCA），同日晚间减弱为热带低气压，登陆岘港和中部一些省份。受第5号风暴影响，岘港市及中部部分省份出现大范围暴雨，多地洪水泛滥。

10月15日上午，岘港市自然灾害预防、控制、搜救和民防指挥委员会对第5号台风造成的初步破坏情况进行了速报。具体，到10月15日凌晨5点，岘港市各郡县无人员死亡。 10月14日夜间和10月15日凌晨，岘港全市各郡中心道路被淹没，职能力量支持将一些人带到更高的安全地方，夜间当地政府指示紧急疏散了数百户人家。

就在10月15日上午，岘港市自然灾害预防、控制、搜救和民防指挥委员会召开会议，讨论、部署工作，克服岘港市暴风雨造成的后果。会上，岘港市委书记阮文广要求各职能单位和地方政府紧急处理洪水泛滥地区的排水问题；集中力量动员居民在所在地进行清洁卫生工作；确保向洪水地区人们提供充足食物和清洁水；组织探访并鼓励受影响的市民。

在承天顺化省，据承天顺化省自然灾害防控和搜救指挥委员会称，10月14日至15日上午的特大暴雨已造成大地大面积洪水，千家万户受到影响，很多路段被洪水淹没，交通局部分割。

据海云隧道管理与开发公司报告，10月14日晚至10月15日上午，海云隧道运营商正努力调动工人和设备紧急应对洪水造成的后果，努力实现海云隧道于 10 月 15 日下午恢复正常运作的目标。

10月15日6时多，海云隧道运营商按照各方向通车计划开通了海云2号隧道，并继续密切配合职能力量和交警进行整治。 由于海云1号随道上剩余的土石量为8,000-10,000立方米，预计清理过程需要长达8小时的时间才能恢复通行。

在广治省，10月15日上午，由于大雨至特大雨，广治省河流洪水迅速增加，导致洪水泛滥，扰乱了多条道路的交通。原因是受热带低压环流减弱的影响，所以在过去的几个小时里，广治省有大到特大的降雨，平均降雨量在100到250毫米之间，较高的地方如: : A Vao (Dakrong) 278mm，海峰（海凌县）286mm，A Bung (Dakrong) 370mm。预计10月15-16日广治全省将继续有大雨，平均降雨量100-250mm。

在广南省，许多主干道因山体滑坡和深度洪水而拥堵。为尽快稳定交通形势，服务人民群众出行、生产、经营等活动，目前，各级政府、部门、机构正与职能力量、工会协调，在全省紧急组织灾后恢复、卫生、环保等工作，同当地居民克服第五号台风改造的后果。（完）