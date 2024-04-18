越南岘港市加强与韩国地方合作

4月17日下午，越南岘港市人民委员会副主席陈志强会见了正在对岘港市进行工作访问的由韩国京畿道高阳市市长李东焕（Lee Dong Hwan）率领的高阳市代表团。

会上，岘港市人民委员会副主席陈志强表示，岘港市被确定为越南中部重点经济区的增长核心。目前，岘港市重点发展信息技术产业，使其成为岘港市的重点经济产业之一。此外，岘港市的目标是在2021-2030年阶段形成非关税区和自由贸易区。

岘港市与22个国家和地区的48个地方建立了合作关系。近年来，岘港市与昌原、大邱、华城、济州等韩国地方建立了友好合作关系，在旅游、培训、人员互换、文化交流、分享建设绿色交通、智慧城市经验等领域有效实施了多项合作项目。

岘港市人民委员会副主席陈志强期望，通过此次访问，双方将在共同关心的领域进行对接和促进合作，例如：吸引高阳市企业投资岘港市高科技领域（IT、电子），展开会展旅游合作、分享自贸区建设发展经验等。

高阳市市长李东焕表示，岘港和高阳这两个城市在旅游、自然和环境方面有许多相似之处。希望今后两市能够有更多的合作关系，在很多领域相互联系、共同发展，增进两地两国的关系。

据了解，截至目前，岘港市吸引韩国投资项目共有268个，投资总额达3.62亿美元，按注册资本计算，韩国在岘港市投资的45国家和地区中排名第五。

2023年，岘港市对韩国出口金额达4500万美元，进口额达6500万美元。韩国是岘港市的主要旅游市场。 2023年，岘港市接待来自韩国的游客量达近93.6万人次，位居岘港国际游客市场第一。同时，韩国电影节、韩国美食节等多项韩国文化活动也在岘港举行。（完）