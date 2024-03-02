越南岘港市促进与泰国乌汶府的合作

会上，岘港市人民委员会主席黎忠征先生概括介绍岘港市经济社会发展情况，同时表示岘港是越南中部地区重点经济区的增长核心。



岘港市已与22个国家和地区的48个地方建立了合作关系。岘港市与莫达汉府、那空拍侬府、普吉岛、清迈府等泰国多个省市保持友好合作关系。



黎忠征先生表示，泰国至岘港的东西经济走廊为乌汶府企业开拓市场、促进两地经济发展的互联互通提供便利。黎忠征先生强调，岘港市将为泰国企业和投资者来到岘港市了解和开展经营合作活动创造有利条件。



素帕西特·科查罗恩约斯表示，岘港是一座美丽的城市，与越南中部其他省市相比，乌汶府游客访问岘港的人次最多。



素帕西特·科查罗恩约斯希望，今后两地将能够建立正式关系，促进对接和共同发展。乌汶府领导人承诺为乌汶府企业与岘港市搭建桥梁。



近年来，泰国已成为岘港企业最大的进出口市场之一。2023年，岘港对泰国出口额达到300万美元，从泰国的进口额达到2200万美元。泰国对岘港直接投资额近6400万美元，投资项目15个，集中在贸易、零售、制造、服装、设计、建筑、科技、信息等领域。（完）