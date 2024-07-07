越南岘港亚洲电影节落下帷幕

结果，组委会颁发了以下类别的奖项：观众投票选出的最受喜爱越南电影奖授予了一系列动画电影：《灶君的鲤鱼》、《独特的脍村》、《有趣的麟狮舞队》。



NETPAC杰出越南电影奖授予李海导演的电影《翻脸7：一个愿望》。



在越南电影奖类别中，“优秀编剧”类别没有编剧获奖。 “最佳男主角”类别被授予电影《Con Nhót mót chồng》中的演员泰和。 “最佳女主角”类别被授予电影《梅》中的女演员芳樱桃。 “最佳导演”类别被授予电影《梅》导演瑱成。最佳演员集体奖颁给了电影《翻脸7：一个愿望》的演员们。最佳越南电影奖为瑱成执导的电影《梅》。



在亚洲电影奖项中， “优秀编剧”单元荣获电影《宝贵的生命》中的刘家殷（Liu Jiayin）。 “最佳男主角”奖颁给电影《永恒的愿望》中的演员吴康仁 （Wu Kang Ren）。 “最佳女主角”类别被授予电影《安的一生》中的河井悠美（Yuumi Kawai）。 “最佳导演”奖颁给了电影《金茧里》的范天殷（Phạm Thiên Ân）。评审团的特别奖授予了电影《安的一生》。最佳亚洲电影奖类别为电影《库里不哭》。



岘港市人民委员会副主席陈志强在电影节闭幕式上致辞时表示，2024年第二届岘港亚洲电影节是岘港市第二次成功举办国际电影事件。本届电影节不仅汇聚和表彰优秀电影作品，2024年第二届岘港亚洲电影节也希望创造一个培育和培养电影人才的空间。



2024年第二届岘港亚洲电影节于 7 月 2 日至 6 日举行。在此期间，组委会举办许多令人兴奋和有吸引力的活动，吸引人们、游客、国内外著名演员和导演参加。（完）

越通社