越南就宪法修改和两级地方政府组织模式实施工作召开国际新闻发布会

6月17日上午，越共中央宣教与民运部与国会办公厅、中央组织部、内务部和外交部联合在河内举行了关于《2013年宪法》若干条款修改及自2025年7月1日起实施两级地方政府组织模式工作的国际记者会。



中央宣教与民运部副部长范必胜，国会法律与司法委员会副主任阮芳水，内务部副部长张海龙，外交部副部长黎英俊，财政部副部长胡世雄等主持新闻发布会。



来自国内外的众多记者参加了新闻发布会。



具有历史意义与长期视野



中央宣教与民运部副部长范必胜表示， 6月16日，越南第十五届国会第九次会议以极高票数通过了关于修改越南社会主义共和国宪法若干条款的决议以及《地方政权组织法（修正案）》，这是越南具有历史意义的重要事件，为地方政府按照“两级地方政府模式”组织和运行提供坚实的法律基础。这是越南首次实施该模式，将有力服务于党的主张和国家关于国家发展、国防安全与国际融合等重大方向的实施。



范必胜强调，此次修宪和重新组织地方政府模式的重大目标是：建设更加贴近人民、服务人民的政府，同时也为越南未来百年发展开辟新的格局。

国会法律与司法委员会副主任阮芳水介绍，自建国以来，越南已通过5部宪法，其中2013年宪法是在越南全面、同步革新政治与经济背景下诞生的宪法，符合国家建设、国防和融入国际的实际需求。她强调，在越南迈入全面革新与可持续发展新时代的背景下，在越南共产党领导下，对2013年宪法若干条款进行修改成为当务之急，旨在为政治体系精简重组及“两级地方政府”模式提供宪法依据，从而打造更高效、服务导向的国家治理结构，也为国家发展开创新的未来。



据介绍，从2025年5月6日至6月5日，全国各级机关、组织与人民广泛参与讨论决议草案内容，累计意见达 2.8亿人次，平均支持率高达 99.75%。



阮芳水同时介绍说，国会刚通过关于修改补充越南宪法的决议共两条：第1条修改宪法现行120条款中的5条，包括：第9条、第10条、第84条第1款、第110条和第111条；第2条为执行条款及过渡期安排。



具体内容：修改关于越南祖国阵线和政治社会组织的规定（第9条）；修改关于越南工会的规定（第10条）；明确政治社会组织提请法律和法令草案权利的规定（第84条第1款）；修改关于行政组织、行政单位的条款（第110条）；修改关于地方政府组织的条款（第111条）。



此外，阮芳水还表示：目前国会还在本次会议上审议通过一系列与宪法修订相配套的法律与决议，包括：《地方政权组织法（修正案）》、《干部与公务员法（修正案）》、《法规范性文件颁布法若干条款修改补充法》等，确保各项内容协同推进并顺利实施。

对两级地方政府组织模式实施的期望



在新闻发布会上，内务部副部长张海龙详细介绍了将于2025年7月1日起实施的两级地方政府组织模式。他表示，基于国会关于修改宪法若干条款的决议， 6月16日，国会已通过《地方政权组织法（修正案）》，为政府及相关中央部委、机关发布法律文件、指导文件提供法律依据，以实施该地方政权组织模式。



该法共7章54条。根据重新调整后的行政架构，越南将设立34个省级行政单位，包括6个中央直辖市和28个省；基层共有3321个乡级行政单位，其中包括2621个乡、687个坊和13个特别区。



该法律已完善了中央与地方政府之间、各级地方政府之间的权力划分、分权、分级等原则，确保科学、协调、统一运行；同时明确了人民委员会集体与人民委员会主席个人的职责权限，从而为构建灵活、高效的行政运行机制奠定基础，鼓励地方国家行政机关领导人的主动性与创造性。



张海龙特别指出，新法还规定：在必要情况下，赋予省级人民委员会主席有权直接指挥下级机关处理相关事务，以确保各项事务与行政手续的办理不中断、不延误、高效运行，为人民和企业提供便利。



在回答记者关于新地方政府组织模式准备工作的提问时，张海龙表示，越南政府已经推进了一系列“同步、严密、全面”的措施，包括：完善法律基础：从宪法到下位法文件；合理配置干部：注重能力与经验，尤其是新成立的乡级单位；投入基础设施与数字平台建设：确保行政手续无缝衔接；加大宣传力度：争取人民群众的高度认同与支持。

尽管初期仍存在一定困难，如：短时间内需要完成大量法律文件；干部因机构精简可能产生思想波动；基层干部能力需提升；部分民众对行政手续变化存在顾虑……但张海龙强调，政府已经有具体解决方案，并郑重承诺：行政手续不能中断，必须保持连续性。



对营商环境与吸引投资的影响



在回答记者关于省级行政单位调整准备工作的提问时，财政部副部长胡士雄表示，相关准备工作已经开展得非常周密，政府已对5000份法律规范性文件进行了审查，明确了6738项任务并划分了中央与地方之间的权责。其中，1470项任务将被下放给地方政府，1248项任务划分于省级与乡级之间。目前，政府已颁布28项关于分级分权管理的法令。



针对国际记者提出的关于省级行政区划调整与两级地方政府组织模式是否会对营商环境产生不利影响的问题，胡士雄明确指出：这些变革不会对营商环境和投资带来负面影响，相反，还将带来更大的经济社会发展空间，简化行政手续，并将权限下放到基层单位，从而减少行政审批流程。政府目标是精简至少30%的行政手续，缩短办理时间，降低企业履行手续的成本。



对于吸引外资政策，胡士雄强调，吸引外资的相关政策并不依赖于是否实施两级地方政府组织模式。他强调：“越南推进两级地方政府组织模式的同时，也是在重组行政体制与转变治理机制，目标是实现建设服务型政府、主动服务人民、积极支持企业在越南投资和发展的状态转变。”（完）