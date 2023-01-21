越南少有人知、尚未开放的 5 个美丽海滩

同州海滩（太平省）



同洲海滩位于太平省前海县东明乡，距离太平市约35公里。同洲有着五公里长的游泳海滩，仍保留着许多原始之美。



尽管被评为越南北方最美丽的海滩之一，但同州海滩对于游客来说仍然是一个相对陌生的名字。



来到同州海滩，游客将有机会呼吸清新凉爽的空气，独享长达5公里的原生态海滩之美。



这里已开始有一些宾馆酒店，为游客提供服务。



每年七月至八月是赴同州旅游的最佳时间。这段时间天气较为炎热，很少下雨，非常适合游泳。



潭州海滩（昆岛）



昆岛原始的海岸线、清新的空气与雄伟的山峰和茂密的原始森林会留住游客的脚步。这里的海水清澈、透明，可凭肉眼看到海底的景象。昆岛拥有20个美丽的海滩，其中潭州（Đầm Trầu）海滩曾被美国漫旅旅游杂志（Travel Leisure）评选为世界上最美丽的海滩之一。



潭州海滩位于巴地头顿省昆岛国家公园附近，面积约3.3公顷。这片海滩拥有清澈湛蓝的海水和细腻的白黄色沙滩，被原始森林环绕，给游客带来一种非常独特的旅游体验。



目前，该海滩没有太多的旅游服务，所以它仍然保持着原始和神秘之美。对于喜欢探索的年轻旅行者来说，这里非常适合组织野餐、露营等活动。



皇后海滩（平定省）



皇后海滩也被称为石蛋海滩， 皇后海滩离归仁市中心东南方 向大概 3 公里。皇后海滩是归仁 最美的海滩之一。芽庄、巴地、头顿、富国岛县游客都很熟悉了 但皇后海滩对很多人还有点陌 生。



皇后海滩很受自然的青睐、地理位置优越，地形也很特别、有 很多鸡蛋形状的石头，十分有趣。



这里还有一个神仙传说。因此除了原始之美还有神秘的吸引力。以前这里也是宝大皇帝和南芳皇后 的私人度假胜地，所 以还留着很多历史遗迹。



皇后海滩也是在归仁看日出最美的景点之一，拥有宁静、 壮丽和富有诗意的景色。

南滩（富安省）



地处富安省球江市（县级）春和乡和安村的南滩（bãi Nồm)拥有优美的自然风光、宁静的长白沙滩和清澈碧蓝的海水。吸引游客驻足游玩。



到达南滩的第一印象是迷人的自然景观。放远望去，就可以亲眼看到连绵不断的沙丘和山群。这个地方仍保留着原始的美景。



3月到8月是游览赴富安南滩的最佳时间，因为这段时间雨量很少，天气也相对有利，很适合海滩上的户外娱乐活动。



奇孤海滩（平定省）



奇孤（Kỳ Co）距归仁市近25公里，被称为距天堂仅一步之地。这里拥有迷人的原始美景、湛蓝的大海、洁白的沙滩和明媚的阳光，犹如一幅雄伟壮观的画卷。

这个地方很吸引游客，尤其是那些喜欢探索的游客。因为它不仅拥有迷人的风景，还有许多有趣的故事。



在这里，游客可以在稀有纯净的水中泡澡，也可以在白色的沙滩上玩耍。



奇孤海滩非常适合家庭旅行，尤其是小孩子，他们将很喜欢浸泡在天然游泳池中，捉住扇贝、蜗牛和玩耍被海浪拍打在岸上的小鱼，大自然给了奇孤一个绝妙而独到空间。（完）