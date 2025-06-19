越南将首次举办数字出版产业国家级论坛

2025年数字出版产业国家级论坛（Digital Publishing Summit 2025 - DPS 2025）将于6月24日在河内举行。这是越南首次举办数字出版产业国家级高层论坛。



主办方透露，出版产业正面临着来自科技和人工智能的深刻变革，以及来自关于突破发展国家科学技术、创新与数字化转型的决议的57-NQ/TW号决议和关于发展民营经济的第68号决议的重大政策导向。在此背景下，出版产业推动技术应用的各类创新与解决方案显得尤为必要。



从纸质书到电子书，从传统阅读方式到“听－视－互动”模式，出版产业正在迅速转型，以适应全球读者的新行为习惯。



针对这一现实，2025年数字出版产业国家级论坛应运而生，旨在搭建出版单位、科技企业与传媒机构之间的沟通平台；共同探讨行业趋势、商业模式及新技术应用；并提出可持续发展数字出版行业的解决方案，从而为国家数字内容产业的发展作出积极贡献。



本次论坛贯穿“数字时代中出版产业的未来”这一主题，设有两个主要讨论环节，聚焦现代出版业的核心议题，分别为：“数字时代中的新型出版模式”以及“连接科技--开拓市场”。



2025年数字出版产业国家级论坛吸引众多越南领先的科技与出版企业参与，如Mydio应用、Fonos股份公司、Akishop电子商务有限公司等。这些企业的积极参与不仅带来了丰富的实践经验，还为出版行业带来科技时代中的合作与发展机会。（完）