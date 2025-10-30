越南将英语作为学校第二语言

越南政府副总理黎成龙近日签署第2371/QĐ-TTg号决定，批准实施“2025-2035年将英语作为学校第二语言及2045年远景”方案。

该方案的目标是使英语成为越南教育体系中的第二语言，在教学、管理及教育活动中得到广泛、经常、有效的使用，形成从第1级到第3级的英语使用生态系统，从而培养适应国际一体化要求的全球公民。

在学前教育阶段，儿童将通过体验和接触英语来初步形成沟通能力，为今后学习打下基础。

在普通教育阶段，将帮助学生发展思维、品格与学习能力，掌握英语技能以应用于学习、交流与社会活动，促进越南人在国际化时代的全面发展。

在高等教育方面，将建设高效的英语教学环境，在课程、模块及学分教学中广泛使用英语；加强教师、讲师培训。高等教育被视为国家英语生态体系的引领支柱，推动知识转移与创新发展。

职业教育则着重提升英语沟通与职业技能，满足国内外劳动力市场的需求。

在成人教育方面，提高学习者英语能力，多样化学习形式与内容，以满足社会多样化需求并提升国家人力资源质量。

为实现上述目标，该方案提出了需要落实的8项重点任务和解决措施，包括：提高全社会对英语在教育和国际融合中作用的认识；完善体制与政策框架；建设高素质英语及双语教学师资队伍；制定并实施适合的课程与教材；创新教学、考试与评估方式，营造英语第二语言学习环境；加强先进科技和人工智能（AI）应用，完善基础设施与教学设备，优先支持困难地区；深化国际合作与社会化进程；开展竞赛与表彰活动，推动该方案在全国范围内高效落实。（完）