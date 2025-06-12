越南将耐克和沃尔玛视为重要战略合作伙伴

据越南工贸部的消息，在对美国进行工作访问期间，工贸部部长阮鸿延分别与耐克和沃尔玛的领导人举行工作会谈，这是当前在越南开展大规模投资和经营活动的两家美国龙头企业。

与耐克领导人举行工作会谈时，阮鸿延对耐克在越南进行长期且负责任的经营表示赞赏，越南产量占耐克在全球鞋类产量约50%，为超过45万名员工创造了就业机会；同时，他对现行关税政策对耐克全球供应链以及美国消费者利益产生潜在影响表示担忧，从而提出了符合耐克在越南活动的支持方向。

阮鸿延强调，“越南并不是将耐克视为简单的投资者，而是可持续发展和融入国际进程中的战略伙伴”。

当天下午，与世界第一大零售企业沃尔玛领导举行工作会谈时，阮鸿延对沃尔玛在推进越南产品销往世界市场方面所作出的贡献给予认可，并建议沃尔玛扩大高附加值、环保产品的采购活动，研究在越南建立战略采购中心，同时通过共享技术标准和培训等方式配合提高供应商的能力。

谈到沃尔玛在越南开展经营活动中面临的困难时，阮鸿延强调，将与财政部和相关机构配合审查和完善政策，确保其透明度并符合国际惯例。

阮鸿延呼吁耐克和沃尔玛等企业对越美对等贸易协定给予大力支持，推动谈判进程，使越美双方早日达成一项公平、平衡和可持续的协议。

他强调，越南不仅希望耐克和沃尔玛继续在越南市场成功发展，而且将两家企业视为战略合作伙伴，共同促进构建绿色、透明、灵活和可持续的供应链，为深入推进两国经济互联互通作出贡献。（完）