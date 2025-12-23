越南将于2036年结束“人口黄金期”

据越南统计总局消息，越南将于2036年结束人口黄金结构期。

12月23日，该局与联合国人口基金（UNFPA）联合举办研讨会，发布了基于中期人口与住房普查及53个少数民族经济社会状况调查的系列研究报告。

《2024—2074年越南人口预测》报告系统阐述了未来五十年越南人口规模、年龄性别结构及分布的变化趋势，呈现了与全球趋势具有诸多共性的人口转型特征。

预测显示，未来数十年越南人口将持续增长，但增速将逐渐放缓，预计在2059年前后达到峰值，之后进入缓慢增长或趋于稳定的阶段。

在2024至2074年的五十年间，按低生育率（每名妇女生育1.45个孩子）、中生育率（1.85个孩子）和高生育率（2.01个孩子）三种情景测算，越南人口将分别增长2.5%、12.7%和17.0%，对应总人口约为1.039亿、1.142亿和1.185亿。

报告指出，“人口黄金结构期”即劳动年龄人口（15—64岁）与抚养人口（15岁以下及65岁以上）比例约为2∶1的阶段，将于2036年结束。

与2019年的预测相比，这一黄金期将提前三年终结，随之而来的是人口老龄化甚至“超老龄化”阶段，表现为青壮年人口比例下降、高龄人口迅速增加。

目前，越南已进入人口老龄化进程。按测算，越南将于2034年迈入“老龄社会”，届时65岁及以上人口占比将达到14%。在2034至2036年间，越南将同时处于人口黄金期与老龄化初期。

预计越南的老龄化阶段将持续约15年（2034—2049年）。此后，从2050年至2074年，越南将进入“超老龄社会”，65岁及以上人口占比超过21%。

报告建议，应把握未来十年关键期，充分利用人口黄金结构的优势，因其对经济增长和国家竞争力具有决定性影响。同时，需优先加强劳动力技能培训，特别是数字技能、职业技能与技术适应能力，以应对快速发展的数字化转型；不断提升劳动生产率，改善劳动条件，营造良好的就业环境。

此外，报告还指出，出生人口性别比失衡问题长期存在，国内人口流动仍是影响区域人口分布的重要因素，反映出各地在发展条件以及劳动力吸引与使用能力方面的差异。（完）