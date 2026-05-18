越南将主办第21届亚澳畜牧科学大会

据越南畜牧协会（AHAV）消息，越南将正式主办第21届亚澳畜牧科学大会（AAAP 21）。这是一项大型国际活动，标志着自2008年越南首次成功举办该论坛以来，历时18年迎来的又一重要里程碑。本届大会将于2026年10月28日至31日在河内举行。



越南畜牧协会主席阮春阳表示，越南第二次被选为AAAP大会的主办国，体现了国际科学界对越南畜牧业近年来所取得成就的充分肯定；同时，这也是向国际友人推广越南风土人情形象以及越南农业发展情况的良机。



本届盛会以“可持续畜牧业”为核心主题，设立14个深研专题组，内容涵盖遗传学、动物营养、动物健康以及数字化管理、智慧畜牧、动物福利等整个产业价值链领域。大会预计将吸引1300至1500名代表出席，其中包括约500名国际顶尖科学家、专家以及知名企业代表。



作为本届大会的同行伙伴，国际畜牧研究所（ILRI）代表对越南畜牧协会的积极筹备工作给予高度评价，并表示将紧密配合，协助举办相关技术专题研讨会，最大限度地动员国际资源并注入高质量的科学贡献。



在近日与越南农业学院举行的工作座谈中，越南畜牧协会代表就专业筹备工作交换了诸多重要内容，包括组建各专业委员会、联络国际专家、开展媒体宣传、做好后勤保障以及代表支持工作等。



此外，越南畜牧协会还建议与越南农业学院合作，为国际代表组织实地考察活动，参访越南农业学院的各培训基地、研究中心及高新技术畜牧示范模式，以此展示越南在人才培养和科技转移方面的实力。



越南农业学院校长阮氏兰教授高度评价本届盛会的意义，她强调，AAAP 21为国内各培训机构、研究院所及企业开辟了接轨世界科技新趋势的巨大机遇，从而有力推动创新，提升人力资源质量。



各方开展的全面深入交流，为AAAP 21的筹备工作做出了重要贡献，目的在于助力越南在2026年成功举办一场规模宏大、专业高效且极具学术价值的国际科学盛会。（完）