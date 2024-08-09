越南对韩国金枪鱼出口额创历史新高

据越南水产品加工出口协会的数据，最近三个月，越南对韩国的金枪鱼出口量呈三位数的“飞跃式”增长。值得注意的是，6月份对韩国的出口额达到峰值，达近600万美元，是2023年同期的近6倍。

据《越共电子报》，2024年上半年，越南对韩国的金枪鱼出口额累计超过1400万美元，同比增长144%。韩国已成为越南金枪鱼十大出口市场之一。

《越南-韩国自由贸易协定》（VKFTA）自2015年12月生效以来，为两国经济、贸易和投资合作的强劲和高效发展奠定了基础。两国正在参与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），且韩国正考虑加入越南为成员国的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

目前，韩国市场主要从越南进口加工和罐装金枪鱼，占进口总额的99%。其中，韩国主要进口冷冻黄鳍金枪鱼肉。

与日本相似，越南对韩国的出口活动具有地理位置接近、消费需求稳定等优势，在西方市场通货膨胀导致消费大幅下降的背景下，日本未来将成为许多企业的目的地。

在红海紧张局势导致通往美国和欧洲的海运运费飙升之际，韩国等更近的市场也受到了许多企业的关注。值得注意的是，韩国在减少对其他国家的金枪鱼进口量的同时却增加了对越南的进口量。这对越南金枪鱼出口企业来说是今年下半年的一个出口契机。(完）