越南对长期投资者的吸引力不断增强

据第一太平戴维斯（Savills）发布的《2026年亚太展望》报告，2026年亚太地区房地产市场以近几年更为稳健的基础开局，这得益于租赁需求回升、消费增长以及具有选择性的增长机会。在此背景下，越南继续被评为前景光明的市场之一，主要依托稳固的宏观经济基础、不断扩大的国内需求，以及在区域供应链中日益凸显的作用。

越南统计总局（GSO）及各国际研究机构的数据表明，2022—2025年阶段越南国内生产总值（GDP）增长清晰反映出复苏和稳定的发展趋势。2022年GDP增长约8%之后，在全球经济走弱的背景下，2023年增速为5.1%；随后于2024年回升至约7.1%，2025年增速达8.02%。这一系列数据表明，越南继续位居亚太地区经济增长较快的国家之列。

不仅保持高速增长，越南经济增长质量也明显提升。据亚洲开发银行（ADB）和越南统计总局的数据，越南人均GDP已由2022年的约3700美元提升至2025年的近5026美元。收入水平提升以及中产阶层规模扩大，为国内市场奠定了坚实基础，同时也带动了对交通、物流、城市基础设施建设及商业服务等领域需求的持续增长，这些因素对房地产市场具有显著的溢出效应。

第一太平戴维斯认为，亚太地区甲级写字楼的租赁需求将继续保持积极态势，尤其是在印度、越南、马来西亚等新兴人才中心。同时，零售地产板块也受益于消费复苏、旅游业增长以及国际品牌的回归。

在工业地产和物流地产领域，供应链多元化以及电子商务的快速发展仍将是主要驱动力。第一太平戴维斯预测，2026年亚太地区大多数主要市场的租金水平将继续保持上涨趋势，这反映了实际使用需求的增长，以及物流基础设施在全球价值链中日益重要的作用。

第一太平戴维斯越南公司总经理尼尔·麦克格雷戈（Neil MacGregor）表示，亚太地区各种趋势在越南市场体现得十分明显，而且其层次更深、质量更高。他指出，“越南已走出主要依靠成本优势吸引投资的阶段。目前资金正加速流向高附加值领域，如技术制造、电子产业、现代物流以及与全球供应链相关的行业。这促使房地产需求更加注重质量、可持续性和长期发展。”

巩固越南房地产市场长期前景的重要动力之一，是高质量外商直接投资（FDI）持续保持稳定。2025年越南FDI注册资金总额达380亿至400亿美元，而实际到位资金创下新高，反映出外国投资者对越南营商环境的长期信心。值得注意的是，来自欧洲的资金显得更加审慎，选择性也更强，重点投入科技、电子、深加工及现代物流等高附加值领域。《越欧自由贸易协定》（EVFTA）预计到2027年逐步取消对输欧商品99%以上税目的进口关税，将助力进一步巩固越南在全球供应链中的地位，并增强对长期投资者的吸引力。

与此同时，大量公共投资资金流入基础设施领域正被视为经济与房地产市场中长期发展的关键动力之一。

在投资方面，第一太平戴维斯预测，2026年亚太地区房地产投资活动预计增长约7%，这反映出该地区相较于美国和欧洲处于更为稳定的周期阶段。（完）