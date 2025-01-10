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越南对美国出口：2025年“大门”是否敞开
水产品是越南对美国出口的主要产品之一。越南水产品加工出口协会（VASEP）的数据显示，10月份越南对美国的水产品出口收入增长了161%，11月份增长了40%。
然而，虾类——对美国的主要出口产品也不断面临来自该市场的贸易保护措施。据此，2023年11月底，美国商务部对从越南进口的冷冻温水虾发起反补贴调查。此前，2013年，美国对越南虾发起反补贴调查，但最终没有征收关税，因为美国国内产业没有受到损失。
关于反补贴调查，10月底，美国发布了该案的最终结论。据此，强制被告及其他越南虾类出口企业的反补贴税率为2.84%，远低于其他被调查国家（包括厄瓜多尔、印度和印度尼西亚）。据此，印度的反补贴税率为5.77-5.87%，厄瓜多尔的反补贴税率为3.57-4.41%。来自虾业的证据表明，虽然美国市场是越南产品的主要市场，但它对越南产品设置了许多壁垒。
统计总局统计，2024年前11个月，美国是越南最大出口市场，出口额达1089亿美元，同比增长23.9%，从美国进口额达135亿美元，同比增长7.3%，对美国贸易顺差达954亿美元，同比增长26.7%。
工贸部欧美市场司司长谢黄灵在分享美国市场对越南商品潜力时表示，两国于2023年9月正式宣布将关系提升为全面战略伙伴关系奠定了坚实的基础，帮助两国各个支柱上的合作走得更深入、更实质性，其中贸易投资支柱继续在推动两国关系中扮演核心动力的角色。
美国市场对越南多种商品有需求，从农林水产品到消费品和电子产品。例如，2024年6月，第一批芹苴绿皮芒果空运前往美国，出口单位是越南著名水果出口商Vina T&T集团。这是芹苴的第一批芒果，但Vina T&T Group每周都定期出口农产品集装箱。包括美国在内的市场订单激增使今年蔬果出口额达近70亿美元。
做好应对障碍的准备
除了美国市场的亮点外，这也被认为是越南商品面临诸多壁垒的市场。据世界贸易组织（WTO）统计，美国是目前是世界上调查和适用贸易保护措施最多的国家，也是对越南出口商品调查和适用多项贸易救济措施的国家。截至目前，该国对国外立案调查共267起，其中对越南已立案64起（占25%），其中反倾销28起、反补贴11起、反逃税22起、保障3起。
最近，11月20日，美国发布了一项决定，对聚酯人造短纤维和进口硬胶囊壳两种产品实施全球保障措施。
越南驻美国商务参赞、商务处首席代表杜玉兴表示，贸易逆差在美国伙伴总数中排名第三，越南面临与中国相同税率（15%）的风险，如果贸易逆差状况得不到改善以及越南与美国的协议得不到执行，越南的税率可能会逐渐增加。令人担忧的是，它将适用于所有从越南出口的商品，而不仅仅是与中国相关的商品（投资、原材料、劳动力等）。因此，当务之急是要重视解决贸易逆差问题，虽然这基本上说明各国的外贸结构是互补的，而不是直接竞争的。
对于行业而言，VASEP传播总监黎姮女士建议，出口的水产品必须完全符合FDA（美国食品和药物管理局）的规定，包括卫生、食品安全和疾病预防标准等规定。与此同时，企业需要确保可持续的生产标准和从种植到加工的严格质量控制，以满足美国市场日益苛刻的要求。
美国客户和消费者越来越关注可持续发展、环境保护和社会责任相关问题。因此，越南水产品企业应采用可持续养殖方法，例如根据国际标准（GlobalGAP、ASC、MSC）进行清洁虾养殖和水产养殖，以提高声誉并满足市场日益严格的要求。
从专家的角度来看，经济专家丁仲盛副教授、博士表示，唐纳德·特朗普先生连任美国总统将对包括越南在内的国家进出口活动产生多方面影响。唐纳德·特朗普先生的政策是针对美国，美国是第一位，因此可能会对进口产品和某些国家征收高关税。
另外，美国市场对货物的要求还是有要求的，保证出口到他们国家的货物必须符合标准，所以我们也要奋发向上以符合他们提出的标准。
然而，中国的税收提高可能会导致中国在越南的投资趋势强劲。在某些情况下，可能是为了利用越南作为贸易欺诈和逃税的“过境地”，导致大量投资项目从中国转移，这也是未来一个重大的风险。因此，有关部委和地方需要加强对新投资项目的监管和许可，筛选投资资金，避免越南成为过境地。其中，受影响最严重的行业是纺织、鞋类、水产品、电子和木制品。（完）