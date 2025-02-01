越南对欧盟正贸出口商品潜力巨大

边贸出口虽然手续简捷、成本低，但也存在许多风险。而正贸出口则较为复杂，成本较高，但为企业带来更多的利益，不仅能得到政府的支持，而且进入市场更容易。对于像欧洲这样苛刻的市场，正贸出口是企业可持续发展的方向。

欧盟是全球最具潜力的出口市场之一，拥有超过7.4亿人口，GDP超过18万亿美元。欧盟是越南第三大出口市场，越南可对该市场出口鞋类、纺织品服装、农产品、电子消费品等。

近年来，越南对欧盟出口增长，得益于越南-欧盟自由贸易协定（EVFTA）所带来的的优势。

据越南海关总署的统计数据显示，越南-欧盟自由贸易协定实施4年内，越南向欧盟出口金额达逾2000亿美元，年均增长率约达12%-15%。2024年，越南对欧盟出口额约达521亿美元，同比增长19.3%。

越南工贸部欧洲-美洲市场司代表丁士明铃表示，越南-欧盟自由贸易协定已大力促进越南对欧盟的出口，从2019年的350亿欧元提升至2024年的近510亿欧元，这一点在电子、纺织、鞋类、农业和渔业等领域上得到了充分体现，特别是在该协定生效后，根据关税减免进程，这些行业受益显著。

欧盟市场余地仍然巨大，而越南商品在该市场的份额仍然较低。然而、高级经济专家阮成兴认为，最近欧盟刚刚出台和调整的规定可能会对越南的出口产生不利影响。

目前，最受关注的关于出口到欧盟商品的一个新规定是碳边界调整机制（CBAM），欧盟于2024年10月1日开始试点过渡阶段，并将在2026年全面实施。欧盟将对所有进口到欧盟内部市场的商品征收碳税，这个税收将依照出口国生产过程中温室气体排放的强度计算。

因此，想要出口到欧盟和北欧国家，企业需要深刻了解相关法规和市场趋势，以便制定新的接触方式。越南企业需要推进生产模式转型，以跟上欧盟的新趋势”阮成兴专家强调。

边贸出口虽然手续简捷、成本低，但也存在许多风险。而正贸出口则较为复杂，成本较高，但为企业带来更多的利益，不仅能得到政府的支持，而且进入市场更容易。对于像欧盟这样苛刻的市场，正贸出口是企业可持续发展的方向。

为了进行正贸出口，企业首先需要研究并明确目标市场及相关标准和规定；从而评估当前能力并制定生产模式转型计划。（完）