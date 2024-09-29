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越南对多边合作和国际团结充满信心
杜越雄副外长在招待会上致辞时介绍了越南国家建设与发展过程中各重要历史里程碑，表示今日的越南取得的成功离不开各国、各国际组织、非政府组织、其他伙伴和友人的合作、支持和帮助，表示感谢国际友人的帮助和支持。这正是国际团结和合作的最好体现。他同时表示，越南将继续努力为推动国际合作，特别是联合国各项事务做出贡献。目前，越南正出席联合国人权理事会第57届会议，基于互相尊重和互相了解的精神努力促进对话和合作。越南也正在寻找越南精选2026-2028年任期联合国人权理事会成员的支持。
越南常驻联合国、世界贸易组织及瑞士日内瓦其他国际组织代表梅潘勇表示，作为2023-2025年阶段联合国人权理事会成员，越南将继续为促进和保护人权做出努力，为国际社会，特别是人权理事会的共同事务做出更多贡献。因此，越南希望受到国际社会对越南参选2026-2028年阶段人权理事会成员的宝贵支持。
其后，旅瑞越南人社群代表和多国外交使节已对越南在日内瓦乃至国际社会上取得的成就和为王表示祝贺和感到自豪。
越南国庆79周年招待会是向国际友人推介越南文化和越南人形象的良好机会。期间还举行了有关越南国家和越南人之美的图片和绘画作品展览活动，推介越南民族音乐、越南美食等活动。（完）