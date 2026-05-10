越南对外投资额是去年同期的2.3倍

具体是新获批投资项目共74个，注册资本达6.91亿多美元，是去年同期的2.6倍。此外，另有4个项目办理增资手续，追加资金为2280万美元。



越南投资资金主要流入支柱产业。其中，电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销产业达到1.63亿多美元，占总资本的22.9%；建筑业达到1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业达到1.49亿多美元，占20.9%。



今年前4个月，越南的投资资金已遍布全球32个国家和地区。老挝继续是越南最大的传统投资目的地，投资额达1.98亿美元（占27.7%）。然而，投资接收国名单中也涌现出一些新兴且极具潜力的国家。吉尔吉斯斯坦位居第二，投资额达1.49亿多美元（占21%），其次是英国（8280万美元，占11.6%）和哈萨克斯坦（3600万美元，占5%）。



此外，其他市场包括英属维尔京群岛（3010万美元，占4.2%）、安哥拉（3000万美元，占4.1%）和荷兰（2940万美元，占4.0%）。



与此同时，越南继续是深受全球外资企业青睐的目的地。2026年前4个月，越南吸引FDI的资金达182.4亿美元，同比增长32%。



特别是，实际到位资金约达74亿美元（增长9.8%），创下近5年来前4个月的最高水平。



在2026年前四个月获得越南新投资项目许可的53个国家和地区中，新加坡是最大的投资来源国，投资额达60.5亿美元（占新注册资本总额的49.8%），其次是韩国，投资额为40.8亿美元（33.6%），中国投资额为5.241亿美元（4.3%），日本投资额为4.62亿美元（3.8%），中国香港特别行政区投资额为3.29亿多美元（2.7%），荷兰投资额为3.185亿美元（2.6%）。



中央政策与战略委员会副主任阮德显指出，越南吸引FDI的趋势继续保持积极态势，越南吸引FDI总额同比强劲增长，这充分表明国际投资者对越南投资经营环境的信心正得到巩固。（完）