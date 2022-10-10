越南对中国的虾类出口增幅将放缓

据《越共电子报》，越南水产加工出口协会虾市场专家金秋女士表示，今年最后几个月越南对中国的虾类出口虽然无法保持前几个月的强劲增长势头，但预计仍将继续增长。

越南对中国的虾类出口多个月以来一直创下新高。预计今年最后几个月将保持上升势头，但增幅将放缓。

今年3至5月份，越南对中国的虾类出口额创下126%-140%的高增长纪录，但6至8月份仅增长13%至32 %，尤其是7月份，出口额同比下降17%。

据越南水产加工出口协会(VASEP)虾市场专家金秋女士分析，中国对虾类的进口需求一直很高，加上不利的天气使该国内地虾产量下降。因此，截至2022年9月15日，越南对中国的虾类出口额仍增长了56%，达4.38亿美元。

8月份中国的虾类进口量达到创纪录的9.5万吨，同比增长89%；7月份则达9.3万吨。

2022年前8个月，中国虾类进口量与2021年前11个月持平，达到52.4万吨；进口额增长 64%，达 34.2 亿美元。

越南对中国市场出口的主要虾产品包括：活龙虾、去壳冷冻白腿虾、鲜/冻南美白虾，冷冻白腿虾虾尾，新鲜去壳冷冻白腿虾、冷冻全鲜黑虎虾、鲜/冻加工白腿虾、冷冻黑虎虾、清蒸/冷冻全白腿虾等。

目前，由于中国为防止Covid-19疫情而采取限制性政策、运输成本增加以及人民币贬值，中国的虾类进口商面临着诸多困难。因此，如果中国虾类进口商的资金压力仍未得到缓解，那么近期中国的总体虾类进口需求可能会减少。

金秋女士表示，今年最后几个月越南对中国的虾类出口虽然无法保持前几个月的强劲增长势头，但预计仍将继续增长。（完）