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越南对中国的蔬果出口潜力巨大
越南蔬果协会秘书长邓福原在会上致辞时指出，目前，越南共有11种特产水果通过正贸渠道向中国出口。中国消费者日益关注质量安全、无公害、天然和价格合理的蔬果，这是越南蔬果的优势。此外，越南和中国签署的各项自贸协定将助于降低关税并为越南水果提供更为便利的出口条件。榴莲、火龙果、香蕉、波罗蜜、芒果、荔枝、百香果等越南水果以其美味和不逊于周边国家的品质而受到中国消费者的熟知和青睐。
值得注意的是，越南各个边境口岸离中国批发市场非常近（其它国家没有）。这缩短了蔬果从生产地到中国消费市场的运输费用，与其它国家相比，物流费用大幅减少。中国各港口距离越南各港口也很近，利于提高越南蔬果行业的竞争力。
除了上述优势之外，邓福原也指出越南蔬果向中国出口时遭遇的有关食品安全标准、动植物检疫流程、种植专区代码等方面的困难。
为了充分利用潜力和克服困难，邓福原认为，越南企业要把握中方蔬果生产季节，进而采取应对方式或调整出口商品生产计划，避免相互竞争。此外，加大投资生产和加工技术，应用国际技术和标准，保障食品卫生安全，塑造越南蔬果在中国市场上的良好形象，赢得中国消费者对越南蔬果的信任。
邓福原表示，越南企业不仅要专注于少数水果种类，而且还要推进产品多样化，包括深加工产品，旨在满足消费者对于款式和产地日益丰富的需求。由此，越南政府应与中国进行谈判和签署各项议定书，帮助企业扩大出口产品种类。
2023年，越南蔬果出口总额约达56亿美元，而对中国的出口总额达36.3亿美元，占65%。2024年，越南蔬果出口总额约达75亿美元，对中国的出口总额超50亿美元，占70%。（完）