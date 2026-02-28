越南对中东地区紧张局势升级深表关切

范秋姮强调，越南对中东地区冲突升级复杂局势深表关切，该局势严重威胁到民众的生命安全以及地区和世界的和平稳定。

越南呼吁有关各方最大限度保持克制，立即停止导致紧张升级的行为，保护平民和重要基础设施，通过和平方式解决分歧，严格遵守国际法、《联合国宪章》及相关联合国决议，尊重各国主权和领土完整，为旨在保障地区及世界安全、安宁、和平与稳定的和平谈判创造便利条件。

2月28日，在伊朗向以色列领土发动导弹报复袭击后，以色列特拉维夫市浓烟升起。图自越通社

在地区局势出现新的变化情况下，越南外交部及国内相关机构已指示越南驻伊朗和以色列代表机构与国内职能部门、驻邻近地区代表机构、所在国相关机构及外交使团密切配合，密切关注局势发展，随时准备采取必要措施，保障越南公民及代表机构驻地的安全。



据越南驻以色列和伊朗代表机构的最新消息，目前在上述地区的越南公民情况安全。



外交部劝告越南公民当前不要前往伊朗和以色列，若非真正必要，不要前往受冲突影响的邻近地区；正在伊朗、以色列及受冲突影响邻近地区的越南公民应保持联系，经常关注越南驻伊朗和以色列代表机构的信息，严格遵守所在国政府关于出行的规定以及越南外交部的警告；为获得协助，在伊朗和以色列的越南公民可联系越南驻伊朗大使馆、越南驻以色列大使馆的公民保护热线以及外交部的公民保护总机。（完）

