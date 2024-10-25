越南对中东和非洲进出口呈快速增长势头

为了推动越南与阿拉伯企业的贸易和投资合作，24日，工贸部同越南贸易促进和文化交流中心联合在河内举行了越南与阿拉伯企业对接会。

越南工贸部进出口局副局长陈青海在研讨会上表示，越南重视吸引和有效利用外资。越南政府已出台多项改善营商投资环境的措施。越南吸引的外资逐年增加，截至2023年达4387亿美元，跻身世界吸引外资最多20个国家行列。

市场潜力巨大、政策机制顺利、经济社合会发展成就等已将越南成为欧洲和中东国家的重要合作伙伴。然而，来自阿拉伯地区的资金仅占越南外资项目总数不到1%，投资资金仅占外资资金的0.21%。该结果未与越南与中东和非洲地区的合作潜力相称。

近期，越南与中东地区阿拉伯国家的经贸合作呈现积极发展势头，进出口商品结构拥有互补性。越南与中东、非洲地区双边贸易额从2005年的20亿美元提升至2023年的208亿美元。

越南对该地区国家的进出口总额快速增加，增长27.3%，继美洲市场之后位居第二。这是今后越南与中东、非洲国家进出口的可信信号。

陈青海同时指出，越南与中东地区阿拉伯国家的贸易和投资合作潜力巨大，其取决于各方优势互补和在能源、基础设施、房地产、旅游、工业和加工等领域的需求。

目前，越南主要对中东和非洲出口大米、咖啡、胡椒和水产品。越南纺织品服装、鞋靴、电子产品和日用品在该市场的潜力巨大。越南从中东进口石油、天然气、石化产品等；从非洲国家进口棉花、木材、矿产等，以满足国内生产的需求。与此同时，中东和北非国家进口清真食品需求巨大，该地区穆斯林人口占40%以上，清真产品，特别是家用食品，化妆品和要求的消费需求日益增加。

两国物流和海运合作潜力也巨大。目前，中东和北非地区领先集团已在越南开展港口、仓储业务，如BW集团，有助于提升运输能力，服务各地区之间的贸易活动。

阿拉伯商人论坛主席Bassam Tabajah强调，清真食品产业潜力和机会较多，阿拉伯希望与越南企业进一步合作。同时希望在基础设施、进出口等领域进行合作。（完）