越南家庭日25周年：越共中央总书记、国家主席苏林致国内外越南家庭的贺信

全文如下：



“值此越南家庭日25周年之际，我谨代表党和国家领导人，向海内外全体越南家庭，向各位祖父母、父母以及广大少年儿童，致以亲切问候和最美好的祝福。



在每一位越南人的心灵深处，家庭都是珍藏记忆、塑造人格、支撑人们走过人生起伏的港湾。从家风家训、敬祖孝亲的传统，到母子亲情、邻里情谊和同胞之爱，家庭始终与宗族、社区、乡村、家乡和祖国紧密相连，培育着仁爱之心、忠诚品格、责任意识和爱国情怀。



25年来，越南家庭日已成为弘扬和传播家庭恒久价值的重要契机。国家的发展，不仅体现在经济增长、现代化建设和科技成就等方面，更体现在国民素质、文化底蕴、每个家庭的幸福安宁以及整个社会的人文关怀之中。



当前，我国正迈入新的发展阶段，迎来新的发展机遇。市场经济、城镇化、劳动力流动、数字化转型、人口老龄化等因素，正日益影响着家庭生活。值得关注的不仅是物质方面的困难，更包括家庭成员之间交流减少、家风淡化、优良传统美德弱化，家庭伦理滑坡、代际隔阂，以及暴力、侵害、冷漠和功利主义生活方式所造成的伤害。因此，关爱家庭就是夯实文化、道德、人格建设以及弘扬越南传统价值观和社会主义新人建设的根基。各项发展政策都应致力于建设更加安全、更加平等、更加富有人文关怀的家庭，让儿童得到保护、妇女受到尊重、老年人得到赡养，使每一位家庭成员都生活在充满关爱、遵纪守序、勇于担当的环境中。



谈及家庭，也提醒我们更加关注无家可归、流浪失依、孤儿以及无依无靠、没有归宿的儿童和困难群体。要进一步推广爱心之家、社会救助、寄养家庭、收养、“边防哨所认养帮扶儿童“、乡级公安认养帮扶儿童”等模式及其他适当的帮扶形式，让每一位身处困境的孩子都能感受到家庭的温暖，得到保护、接受教育，并健康成长。



我希望每一个越南家庭都能从日常点滴做起，传承和弘扬优秀传统价值观：尊敬祖父母和父母，关爱、呵护孩子；夫妻忠诚、平等、相互扶持；各代人彼此倾听、相互尊重、互相帮助。守护家庭，就是守护家风，守护文化，守护民族生生不息的力量。





祝愿全体越南家庭身体健康、平安吉祥、不断进步、幸福美满、事业有成。”（完）

