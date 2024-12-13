越南宣布继续竞选2026-2028年任期联合国人权理事会成员

12月12日，越南驻联合国代表团在美国纽约举行仪式，宣布越南继续竞选2026-2028年任期联合国人权理事会成员。此次活动在国际人权日之际举行，吸引了众多各国、各组织驻联合国大使、常驻代表团代表和观察员的关注和参与。



越南通讯社驻纽约记者报道，越南外交部副部长杜雄越出席仪式并发表讲话，感谢各国对越南的信任，选举越南担任2023-2025年联合国人权理事会成员；申明越南在过去两年的任期内优先推动保护弱势群体、促进性别平等、劳工权利、医疗保健权利和教育权利，并主持了纪念《世界人权宣言（UDHR）》75周年、《维也纳宣言和行动纲领（VDPA）》30周年”，以及《气候变化与人权》的各项决议”，在联合国保护人权的主要机构中留下了深刻的越南印记。



杜雄越副部长强调，越南革新近40年来，取得了突出的社会经济成就是越南将人放在各项发展政策中心的主张的结果，是全面促进人权方针政策的结果。本着这一精神，杜雄越副部长呼吁各国继续支持越南竞选2026-2028年任期联合国人权理事会成员，并强烈申明，如果当选，越南将继续以积极、建设性和负责任的方式参与联合国人权理事会的工作，将全力推动实现人权理事会的共同目标，即确保全世界人民更好地享有人权。



出席仪式，巴勒斯坦常驻联合国观察员代表团团长里亚德·曼苏尔（Riyad Mansour）大使接受越南通讯社记者采访时评价越南是一个拥有主张自由和正义传统的国家。越南现在是国际社会非常重要的国家，是不结盟运动、77国集团和中国、联合国人权理事会以及整个联合国的积极和负责任的成员。里亚德·曼苏尔大使说：“越南将在联合国人权理事会连任，这真是太好了。我们在联合国需要像越南这样的积极成员。”（完）



