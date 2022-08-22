越南实施口岸体温监测 严防猴痘病输入

面对严峻复杂的猴痘病形势，越南卫生部于8月22日发布了猴痘防控临时指南。

卫生部在指南中明确指出，应通过测量体温、海关口岸卫生检疫人员或入境人员主动申报等方式发现病例。

在发现疑似病例时，应将其送往临时隔离区以进行流行病学调查，并进行初诊。根据申报结果和流行病学调查结果，将旅客送往医疗机构进行诊疗，或建议旅客自入境之日起21天之内进行自我健康观察。

从疫情严重国家和地区入境的人员应在入境之日起21天之内进行医学观察。若出现皮肤发疹、发热、剧烈头痛、淋巴结痛、淋巴结肿胀、背痛、肌痛和极度虚弱等症状，应减少与他人接触并前往就近的卫生机构就诊。

同时，卫生部要求加强社区健康监测和医疗机构的监测，尽早发现疑似病例，特别注意对皮肤科专业医疗机构和对性传播疾病诊疗机构的监测，重点监测高危人群，包括同性恋者和免疫缺陷患者。

据悉，截止8月21日，越南仍未发现猴痘病例。

7月23日，世界卫生组织宣布，将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。截至 2022 年 8 月 15 日，

猴痘病

毒已经蔓延至92个国家，全球猴痘确诊病例高达35000多例，其中还出现了12例死亡病例。目前，泰国、新加坡、韩国、中国、日本等越南多个邻国均出现了输入病例。（完）