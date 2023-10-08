越南宁顺省着力推进社区旅游业的发展

近年来，在越南宁顺省，社区旅游模式迅猛发展，多户家庭和旅行社不断加大投资力度，将农业用地改变成令人印象深刻的旅游体验新目的地，深受游客的喜爱。

位于玩目山脚下，林山乡一年四季气候凉爽。当地居民利用良好的自然条件将水果种植面积扩大到近1400公顷，并将其与生态旅游相结合。

宁顺省宁山县林山乡居民 阮玉青表示：“我家种植柚子、榴莲、山竹、红毛丹、糖果、菠萝蜜、桃子等水果树。现在我正修剪草坪、打扫花园、准备迎接游客的到来。”

来自坚江省的一位游客表示：“林山乡与林同省接壤，气候凉爽，水果种类丰富，我觉得当地居民发展这个生态旅游模式是非常合理、有效的。 这里拥有美丽的溪流，还有优质美味的榴莲品种。”

为了充分挖掘海洋家乡的优势和潜力，阮泰莱在耐潭区域开发天礁壁画村社区旅游模式。在壁画路上，画家们将美丽的场景和当地居民日常生活的形象带入到绘画中。

宁顺省宁海县新海乡居民阮泰莱表示：“我在胡志明市从事导游工作，我曾经走遍全国各地，但我觉得我的家乡风景很美，尤其是耐潭是越南摄影师喜爱前来拍摄的目的地，所以我想可以在墙壁上画画儿，以打造独特的旅游品牌，吸引游客前来拍摄，为当地居民创造更多的就业机会。”

前来天礁壁画村时，游客还有机会体验皮划艇探索耐潭、爬山看日出和拍摄打卡、品尝许多美味菜肴以及体验沿海渔民各项文化活动。

宁顺省文化体育旅游厅厅长阮文和表示：“今后该省将继续促进社区旅游可持续发展，同时积极保护当地特色文化价值。另外，本省将发展社区旅游与提高社会责任意识、尊重地方特色文化价值等相结合，以促进地方经济社会发展，同时保护好环境。”

据统计，今年年初以来，宁顺省接待游客量达260万人次，同比增长21.7%。宁顺省正大力发挥资源优势打造特色旅游目的地品牌。（完）