作为古老的一片土地，越南宁平省隐藏着庞大而颇具特色的物质、非物质文化宝藏。这是宁平省旅游发展乃至经济社会发展的巨大潜力。因此，文化价值的保护与弘扬工作一直得到宁平省领导的高度重视和各阶层人民的积极参与。

在2023年长安传统庙会期间举行的多项文化文艺活动吸引众多当地居民和游客前来参加。其中，“轻轻地触摸千年文化”展览会是一个亮点，展示30个碑文浮雕、山披上的摩崖石刻等，向游客推介宁平省的文化底蕴，进而宣传推广宁平省旅游资源。

历史与美术研究家陶春玉说：“我们的目的是传播文化精髓，同时向宁平省人民，以及国际游客宣传推介精髓荟萃的这处遗迹”。

近段时间在宁平省多地举行的许多展览会、文化节，已充分展现宁平省文化特色及全社会的团结精神，从而传递饮水思源这一优良传统，呼吁子孙后代保护与弘扬美好的当地文化价值。

宁平省华闾古都管理委员会成员陈氏叶英说： “我们认为，旅游业需要实现可持续发展。其中，文化是重要因素，是不同地区不可或缺的因素”。

为了促进旅游业可持续发展，宁平省已颁布许多提案和计划，意在保护与弘扬当地文化特色，深挖内在资源和发展中的软实力。

截至目前，宁平全省超过200多个传统庙会已被连接起来，进而形成了独特且颇具吸引力的旅游线路。

宁平省旅游厅副厅长阮高晋说：本省相关部门行业着力开发文化旅游潜力，注重基础设施建设，加强旅游景区、文化历史遗迹对接、注重人力资源培训等，目的是向游客传达宁平省历史文化价值的信息。

通过推崇传统文化推广国家的旅游形象，宁平省正在通过不同角度，把游客带到具有浓郁的历史韵味的华闾古都。这同时也是促进宁平省旅游业朝着可持续方向发展的重要动力。（完）