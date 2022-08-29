越南宁平省举办《保护世界文化和自然遗产公约》50周年纪念活动

据越南文化体育与旅游部的消息，值联合国教科文组织（UNESCO）总干事奥德蕾•阿祖莱9月5日至7日对越南进行正式访问之际，越南文化体育与旅游部同宁平省人民委员会和越南UNESCO国家委员会将于9月6日在宁平省联合举行《保护世界文化和自然遗产公约》（以下简称1972年公约）50周年纪念活动。



1972年公约50周年纪念活动的主题为“未来50年：世界遗产—韧性、人文性和创造性的资源”。除纪念典礼外，组委会还在宁平省会议中心、长安生态旅游区等举行世界遗产图片展。值此机会，联合国教科文组织河内办事处将举行遗产绘画比赛的颁奖活动。



1972年11月16日，联合国教科文组织在法国巴黎举行的第十七届会议上通过了《保护世界文化和自然遗产公约》。这是将文化遗产和自然遗产保护相结合的唯一一个国际公约，其对世界遗产保护和管理工作影响最深远。截至2020年，194个国家已批准并成为该公约的缔约方。越南于1987年10月19日正式加入该公约。

自加入1972年公约以来，越南8处文化遗产、自然遗产和混合遗产被列入世界遗产名录，同时在保护和促进世界文化遗产和自然遗产价值的意识、理论和实践等方面取得了许多重要进展。其中值得一提的是，越南有关文化遗产的法律法规逐渐接近公约精神，从中央到地方的各级世界遗产管理机构不断得到巩固，对世界遗产保护的投资被优先考虑等。越南的世界遗产为当地居民提供就业岗位，为旅游、贸易、投资发展做出贡献，从而助力当地经济社会可持续发展。



在《保护世界文化和自然遗产公约》乃至联合国教科文组织的框架内，越南是一个负责任和有信誉的成员，一直履行好成员义务，并得到国际社会的认可和赞赏。越南是2013-2017年世界遗产委员会的成员，为全球范围内的世界文化遗产和自然遗产价值的保护和弘扬工作作出积极贡献。



越南举办1972年公约50周年纪念活动将有助于展示越南同国际社会一道促进这项特别重要的公约价值的作用、贡献和责任。该活动还有助于向联合国教科文组织成员国和国际社会推广越南在保护和弘扬世界遗产价值中取得的成就，从而为越南竞选2023- 2027年世界遗产委员会成员创造便利条件，进一步加强越南与联合国教科文组织的合作。（完）