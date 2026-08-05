越南学生在亚洲数学竞技场国际总决赛中取得优异成绩

2026年亚洲数学竞技场（AIMO）国际总决赛8月2日至5日举行，其中正式比赛在黄梅星星学校进行，颁奖典礼在国家会议中心举行。

在参赛的22个国家和地区中，参赛人数最多的10个代表团分别来自巴西、加拿大、中国、中国香港、印度尼西亚、哈萨克斯坦、马来西亚、菲律宾、乌兹别克斯坦和越南。

越南代表团有来自18个省市的205名学生获奖。其中河内获奖选手最多，为105名，其次是清化省（20名）、胡志明市（15名）和宣光省（14名）。越南也是2026年AIMO国际总决赛规模最大的代表团之一。

越南代表团荣获1项冠军称号、4项亚军一等奖、3项亚军二等奖、42枚金牌、83枚银牌、70枚铜牌和2项鼓励奖。乂安省邓泰梅初级中学七年级学生陈山河同学出色地夺得冠军称号。

与2025年相比，当时越南派出22名选手参加在日本举行的AIMO国际总决赛，22人全部获奖，今年获奖学生增加了183名。金牌增加32枚，银牌增加76枚，铜牌增加66枚，显示出越南代表团在该赛事中参赛规模和成绩的显著进步。

组委会评价称，参赛选手数量的大幅增长反映了越南学生对国际数学竞赛日益浓厚的兴趣，同时为他们在多元文化学术环境中磨练技艺、评估能力、锻炼胆识和积累经验创造了机会。

通过来自22个国家和地区的参赛学生、家长和教师之间的交流活动，该赛事有助于增进文化了解、培育友谊和促进年轻一代的融入精神。各国际代表团也有机会了解越南的历史、文化、美食，并体验部分旅游景点，从而推动了住宿、交通、餐饮、购物及相关旅游服务的需求。（完）