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越南学习借鉴韩国温室气体和碳信用配额分配系统发展经验
为进一步落实越韩政府气候变化合作框架协议和庆祝两国建交30周年（1992年12月22日~2022年12月22日），越南自然资源与环境部气候变化局与韩国国际协力机构（KOICA）于10月11日下午在河内联合举办关于越南温室气体和碳信用配额分配系统发展经验的研讨会。
气候变化局局长增势强先生在研讨会上表示，越南始终将应对气候变化视为至关重要的任务，在适应气候变化的同时减少温室气体排放、有效和可持续地利用自然资源是整个政治体系的责任。其反映在越南至2050年国家气候变化战略以及越南向联合国气候变化框架公约秘书处递交的国家自主贡献（更新版）。
增势强认为，越南在实施多项碳信用额度分配方面积累了经验，然而，监管机构和企业对碳市场的专业知识仍然有限。为了在越南发展碳市场，应促进培训、能力建设和经验交流等活动。
韩国国际协力机构驻越南代表赵韩德表示，越南是一个正处于工业化进程中的经济高速增长国家。越南宣布实现净零排放目标是非常受欢迎的一个举措。
目前，越南制定了实现净零排放目标的国家战略，这是形成碳市场的基本方向。韩国国际协力机构将为与减排和碳减排配额分配有关的领域提供支持。
研讨会上，两国代表认为，越南碳定价工具发展，尤其是国内碳市场发展潜力巨大。2020年《环境保护法》对碳市场发展进行了规范。2022年1月7日，越南政府颁布的第6号议定（ 06/2022/NĐ-CP），其中制定了国内碳市场发展路线图。（完）
气候变化局局长增势强先生在研讨会上表示，越南始终将应对气候变化视为至关重要的任务，在适应气候变化的同时减少温室气体排放、有效和可持续地利用自然资源是整个政治体系的责任。其反映在越南至2050年国家气候变化战略以及越南向联合国气候变化框架公约秘书处递交的国家自主贡献（更新版）。
增势强认为，越南在实施多项碳信用额度分配方面积累了经验，然而，监管机构和企业对碳市场的专业知识仍然有限。为了在越南发展碳市场，应促进培训、能力建设和经验交流等活动。
韩国国际协力机构驻越南代表赵韩德表示，越南是一个正处于工业化进程中的经济高速增长国家。越南宣布实现净零排放目标是非常受欢迎的一个举措。
目前，越南制定了实现净零排放目标的国家战略，这是形成碳市场的基本方向。韩国国际协力机构将为与减排和碳减排配额分配有关的领域提供支持。
研讨会上，两国代表认为，越南碳定价工具发展，尤其是国内碳市场发展潜力巨大。2020年《环境保护法》对碳市场发展进行了规范。2022年1月7日，越南政府颁布的第6号议定（ 06/2022/NĐ-CP），其中制定了国内碳市场发展路线图。（完）