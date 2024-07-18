越南姜黄、大蒜和生姜出口额猛增

越南确立了“世界调料出口大国”地位，每年调料出口总额达15亿美元。其中，胡椒位居第一，今年前5个月出口额达约5亿美元，同比增加21%。除了胡椒之外，姜黄、大蒜及生姜等调料的出口活动也取得突破性进展。

越南海关总局的统计数据显示，今年前5个月，姜黄出口额达300万美元，同比增加13倍；生姜达560万美元，同比增加8倍；大蒜达470万美元，同比增加2倍。此外，越南辣椒也获多个国家增购。今年前5个月，该产品的出口额约达4450万美元，同比增加10%。肉桂的出口额则呈下降之势，达9600万美元，降幅为4%；茴香出口额达2730万美元，同比下降15%。



业内专家表示，多种调料的出口额在今年前5个月陡增，原因在于世界供应量减少。此外，美国、中国、日本等国的调料储备需求大幅增加。目前，美国、中国、印度、阿拉伯联合酋长国及菲律宾是最喜爱越南调料的五大国家。

越南胡椒和调料协会（VPSA）表示，越南调料出口额位居全球第三，并占领多个重要市场。然而，该行业正面临着诸多挑战。该协会建议越南农业与农村发展部推出每种调料的具体出口措施，制定适合机制来及时满足市场需求。此外，该部还要处理对于肉桂、辣椒、姜黄及生姜等产品的除草剂和杀虫剂化学残留问题。(完）