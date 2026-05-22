5月21日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见了柬埔寨新任驻越大使索帕拉特（Touch Sopharath）。

黎怀忠表示，越南始终优先发展与柬埔寨的团结友好关系，并对越柬关系近期取得的良好发展势头感到高兴。他同时重申，党际合作机制继续为两国关系可持续发展，致力于人民的利益指明方向。

两国各层级代表团互访频繁，有助于巩固两国领导人和人民之间的信任与友好关系，国防-安全合作紧密、稳定，双边贸易呈亮点，民间交流日益起色。

索帕拉特强调，将积极与越南外交部及各部委、地方协调，落实两党、两国高层所达成的协议，为推动两国各领域务实合作作出贡献。 索帕拉特祝贺越南近期在经济社会发展、行政机构改革方面取得的成就，相信越南将继续稳步前行，实现党的十四大提出的发展目标。

索帕拉特对黎怀忠所提出关于加强政治互信，保持高层交往和各层级接触；推动国防-安全合作，协调应对非传统安全挑战；推动两国经济互联互通、交通基础设施和边境口岸对接；推动文化、旅游合作和民间交流；举行庆祝两国建交60周年（1967.6.24-2027.6.24）纪念活动等的意见表示赞同。

借此机会，黎怀忠与柬埔寨大使就维护地区及次区域和平、稳定与合作，通过对话与和平方式解决分歧的重要性交换了观点。黎怀忠还强调推动东盟内部团结与合作，以共同应对当前全球经济、社会动荡带来的挑战的意义。（完）