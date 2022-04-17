在《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会（COP26）上，越南政府坚定承诺到 2050 年实现净零排放目标。COP26结束后，越南政府已经制定了实现政府提出的气候目标的总体路线图并启动了第一步；包括逐步淘汰煤电，不再建设或投资新电厂。



为落实COP26的承诺，越南工贸部表示，未来十年，越南能源行业将一直走在绿色减排、减少对化石燃料依赖、迈向零排放社会的道路上。



根据工贸部递交政府的第八个电力规划草案，越南不开发任何新的燃煤电厂，同时在2045年之前尽量减少新电厂的开发并逐步淘汰运行多年、技术落后的电厂。



具体而言，工贸部建议选择规划到2030年电源总容量约14.6万兆瓦，到2045年约34.3万兆瓦的规划。与第七个电力规划（修正案）相比，燃煤发电容量减少约1.48万兆瓦。

能源转向绿色清洁能源发展是正确趋势，但不少专家认为，需要合理计划，如何增加，如何保障国家的能源安全。



全球风能理事会（GWEC）高级经理马蒂亚斯霍兰德（Mathias Hollander）表示，越南拥有海岸线优势和风电潜力，尤其是海上风电。得益于强大的风能资源，越南海上风电项目的容量可达到水力发电的50%以上。



联合国气候变化框架公约缔约方会议驻越南首席代表斯图尔特·利夫西（Stuart Livesey）表示，大型海上风电项目可以产生大量电力，且可用率高于其他形式的陆上可再生能源。



专家表示，越南在 COP 26 上做出的到 2050 年实现净零碳排放的坚定承诺是一个雄心勃勃的目标，但可以通过适当的法律框架和优抚政策来实现。（完）