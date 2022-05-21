越南女足队以1比0击败泰国女足队 夺得女足金牌

在1.6万个越南球迷的助威下，开场后，越南女足队在场面上占据主动。不过，泰国女足队打得很紧凑，队形保持得十分紧密。两队球员拼抢较为激烈，因此，上半场前30分钟的射门机会并不多。

两队球员头球拼抢。

其后，泰国女足队几乎找回比赛状态，增强进攻。越南女足队重兵防守、收缩防线沉稳应对。

上班上结束，两队以0比0互交白卷。

易边再战，泰国队增强进攻。不过，打破僵局的球队是越南女足队。第60分钟，越南女足队发动进攻。杨氏云中场直塞，泰国后卫解围时犯致命错误。越南前锋黄茹插上接到球晃开泰国守门员，然后推射破门，越南队以1比0取得领先。

越南前锋黄茹庆祝进球。

黄茹与队友共享进球喜悦。

越南球迷在体育场上挥着国旗表示庆祝。

越南球迷在体育场上举着标语助威。

落后一球的泰国女足队不甘示弱，增强进攻寻求扳平比分。但是，越南女足队囤积重兵布防。泰国女足队面对东道主的顽强防守显得束手无策。

两队球员头球拼抢。

越南女足队的密集防守收到了应有的效果，最终以1比0击败了泰国女足队，夺得了第31届东运会女足金牌。

这是越南女足队在东运会女足历史上取得的第七枚金牌，其中两次上演帽子戏法。第一次是2001年、2003年和2005年，第二次是2017年、2019年和2022年。

越南球迷在锦普体育场上挥着大型国旗为越南女足队助威。

广宁省锦普体育场的1.6万个座位已经坐满。

越南球迷身穿着以越南国旗为元素的体恤上染红了体育场。

越南球迷打鼓，使体育场上的气氛更加热闹。

一位越南海防市球迷以第31届东运会灵物和参赛国国旗为元素的特别帽子助威。



一位年轻球迷前来体育场为越南女足队助威。



一位泰国球迷在广宁省锦普体育场助威。



足球可增进越泰两国之间友谊。