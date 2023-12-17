越南奠边省致力于保护与弘扬贡族独特的鸡冠花节文化价值

每年农历十月收割季节之际，奠边省南坡县帕秦乡拉查村的贡族同胞都兴高采烈迎接鸡冠花节。鸡冠花节是贡族人的传统节日，祈求新的一年身体健康、五谷丰登。

春节期间来到拉查村，进村路边的鸡冠花竞相绽放。在贡族人的信仰中，鸡冠花是吉祥和善良的象征。在节日期间，贡族妇女穿上最美丽的传统服饰，将鸡冠花编成漂亮的花环头饰，希望鲜红的花色将给人们带来好运。

越南奠边省南坡县帕秦乡拉查村居民卢氏平女士表示，每年到鸡冠花节，村里的姑娘们都聚在一起用鸡冠花做花环头饰，一起玩耍，好开心呀！”

奠边省南坡县帕秦乡拉查村居民超文水说：“很久以前，每年农历十月我们贡族都举办鸡冠花节，继续保护与弘扬传统的民族文化特色。”

对贡族来说，这是庆祝一年的劳动成果，表达对祖先、神灵保佑的感谢之举，同时祈求新年庄稼丰收，生活温饱。祭品是一家人生产或捕猎到的物品。所有祭品都要成双成对。

奠边省南坡县帕秦乡拉查村居民卢文钲表白：“我祈求神灵保佑各个家庭孩子身体健康，家家户户新一年生活美满，牛猪鸡成群。”

仪式结束后，同胞们兴高采烈共同参加文艺活动，大家一起唱歌、跳舞，欢乐无比。次日，同胞们共同参加拔河、踩高跷等民间游戏。

作为贡族的传统节日，鸡冠花节蕴含着多种积极的文化元素，生动反映了越南西北山区贡族的独特文化和生活。近年来，尽管生活还遇到许多困难，但奠边省依然努力扩大文化交流，增强民族的凝聚力，因此，贡族人生活已更为稳定。（完）