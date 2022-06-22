越南

太原省太原市以新疆特产茶叶种植区而闻名，该地区已获得地理标志证书。目前，当地政府积极与人民配合，激发现有的潜力和优势来推动新疆特产茶叶种植区保护与发展，从而为肯定太原市的特产树种、重点产品和优势地位做出贡献。

多年来，新疆特产茶叶种植区面积尚未增加。茶农已选择改种其他茶种，因此中游小茶树种植面积仅占10.6%。

太原省太原市新疆乡居民阮成阳说：“现在很多农户已在新疆茶区种植多种高产的茶树，因此中游小茶树苗种植面积剩下的不多。我是新疆乡土生土长的人，因此我很热爱茶叶种植这个行业，我特别喜欢中游小茶树，因为其茶叶拥有特殊的香味。我想保护与发展这种茶种。”

太原省太原市新疆乡人民委员会主席范进士说：“我认为要将保护中游小茶树与种植新茶种相结合。既

保护

本省数百年来的茶种品牌，又实现茶叶产品多样化。”

为了保护获得地理标志证书的中游小茶树种植基地，太原市农业部门已同当地居民紧密配合，保护与发展这种茶树树种。特别是，太原市致力于保护和

发展

中游茶树苗和设立一流中游茶树苗基地，以代植或新植至少300公顷中游茶树。该市力争实现到2025年中游茶叶种植面积将占全市茶叶种植总面积30%以上的目标。

太原省

太原市人民委员会副主席黎光明说：“我们正努力将低效农用地转向为种植中游小茶树，建立新疆特产茶叶种植区地图，改种高效且优质的中游茶树。”

太原市农业部门也积极宣传和引导农户朝着安全有机的方向和按照越南良好农业规范种植茶树。与此同时，企业与合作社按照安全标准生产的所有茶叶产品力争要有种植区代码、包装单位代码原产地证明。2025年获得“一乡一产品”（OCOP）标准认证的茶叶产品共有70种。（完）