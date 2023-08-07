越南驻英国大使馆商务处商务参赞阮景强表示，当英国最大的大米来源市场—印度下令暂停大米出口时，越南大米迎来扩大英国市场的机遇。

阮景强表示，英国大米消费需求巨大。2021年，该国大米进口量65.2万吨，进口额5.75亿美元。2022年大米进口量67.8万吨，增长4.1%，出口额达6.03亿美元，增长7%。

阮景强说，尽管近年来越南对英国的大米出口增长良好，但越南在这一潜在市场中仅占有很小的市场份额。

2022年，越南向英国大米出口量达3400吨，同比增长24.5%，出口额达370万美元，增长34%。然而，目前，越南大米仅占英国大米进口份额的0.6%，在对该国出口大米的国家中排名14位。

阮景强认为，因为印度大米供应源的突然消减，为包括越南在内的其他出口国创造了优势。阮景强补充说，当前是越南大米增加在英国市场份额的良机。

越南ST25大米在英国的独家经销商—EUTEK Group集团董事长阮海南表示，在印度大米的出口禁令将造成供应短缺并推高大米价格的背景下，越南长粒大米在英国市场有很大的机会。阮海南认为，英国是越南大米的巨大潜在市场。

阮景强表示，印度大米出口禁令出台后，英国大米进口商将转向购买越南和泰国大米。这是越南在英国大米进口公司合作伙伴名单中上升到更高位置的机会（以前，英国只与印度和泰国供应商建立长期合作关系）。

阮景强建议，在供应源中断、越南大米质量良好，以及《英国—越南自贸协定》（UKVFTA）带来竞争优势的背景下，出口商需要利用这个黄金机会，建议英国大米分销商使用越南大米品牌，而不是经销商的品牌，这有助于提高英国消费者对越南大米的认识。阮景强认为，一旦越南大米的品质征服了英国消费者，品牌建设将是越南大米保持在英国市场份额的长期解决方案。（完）