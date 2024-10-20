越南大米将迎来巨大出口机会

作为全球领先的大米出口国，印度决定取消对非巴斯马蒂白米的出口禁令，这一举措对全球大米市场以及越南大米市场产生了巨大影响。印度的新动向被认为将为越南大米带来机遇与挑战。

许多专家认为，印度的新举措将会影响越南的大米出口，但影响程度不会太大。主要原因在于越南大米行业在国际市场上已经拥有一定的市场份额，而且价格和质量较为稳定。

Bristol管理和投资公司董事长Reda Harchaoui认为，越南大米，特别是各种高质量大米仍然可以在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰及欧洲国家等优先考虑质量而不是价格的市场上保持较高的价格。越南大米在这些市场上被认为是高品质产品，理应得到更高的价格。

然而，专家们还认为越南农民和大米出口商仍应该跟踪印度以及世界各国的大米进出口动态，多措并举促进大米出口量增长。

印度全国香料进口商协会秘书长Hiren Gandhi指出，要提高大米质量，以满足国际标准，具体是要大力开发高质量稻米品种，以针对不同国家的市场。

为了做到这一点，印度全国香料进口商协会秘书长建议越南注重加强各地方农民的协调联动，保障大米质量稳定，促进可持续农业和耕作，帮助农民采用先进技术等。

印度全国香料进口商协会秘书长认为，越南与印度在大米领域上的合作潜力巨大。他认为，越南进口商应进口印度糙米，进行加工并出口全球。这种合作方式将为两国带来利益。（完）