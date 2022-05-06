越南大米对东盟市场出口潜力巨大

工贸部贸易促进局出口支持中心副主任阮秋水表示，东盟是拥有近7亿人口的大市场。东盟人民的生活方式、文化拥有许多相同之处，特别是地理上距离越南较近的市场。因此，各位专家评价，越南多种货物对东盟地区的出口增长余地仍广阔。多年来，越南输出东盟的主要农产品正是大米。

对东盟市场出口稻谷和大米出口咨询会将向各家企业提供关于市场需求、产品档次和质量、支付方式、运输方式、进出口保险、进出口过程中发生问题解决过程中存在问题等方面的信息并提供咨询。

咨询会上，安江省大米和农产品出口企业和越南驻印尼、老挝、马来西亚、新加坡和泰国等东盟国家的商务参赞将星越南大米出口企业提供大米市场情况和各机遇。

据工贸部消息，在东盟国家中，越南大米主要输出菲律宾。2021年，菲律宾是越南大米最大出口市场，出口量达245万美元，出口额超12.5亿美元。大米出口量和出口额分别同比增长18.5%和7.5%，占全国大米出口总量和出口总额的39.4%和38%。

2022年第一季度，菲律宾继续成为越南第一大大米进口市场，出口量和出口额为672136吨和3.11亿多美元。除了菲律宾外，越南大米还出口到马来西亚、新加坡、印度尼西亚和文莱等东盟其他重要市场。2022年1月份，越南大米对马来西亚市场出口量和出口额猛增，分别为163.4%和156%。

在咨询会上，越南驻印度尼西亚、老挝、新加坡和泰国等国商务参赞将向越南企业介绍这些市场的具体情况和出口机会以及对这些市场需要注意的事项。(完)