越南大米出口量达到前所未有的水平

截至11月底，越南大米出口量达近780万吨，出口额44亿美元。 这是自1989年以来越南大米行业前所未有的业绩，并且预计到2023年底将继续增加。

2023年初，越南的目标是出口量达700万吨大米（相当于2022年的710万吨），但截至11月底已达到780万吨。分析人士认为，全年业绩将达到800万吨的历史性里程碑，出口额至少46亿美元。

关于大米出口价格，11月份，越南大米价格每吨比泰国大米价格高出100美元。但近期，其他国家特别是泰国的大米价格不断上涨，并与越南大米的差距大幅缩小。

泰国大米出口商协会（TREA）名誉会长朱基亚特（Chookiat Ophaswongse）承认，最近泰国大米出口价格大幅上涨的原因之一是越南供应量下降。泰国大米出口商获得了菲律宾和巴西等“意外”客户的新合同。

价格昂贵的越南大米为何如此深受欢迎呢？前江省越兴有限公司经理阮文敦表示，在商业中，价值往往与质量并行。越南大米的全球最高价格表明消费者认可越南大米质量是最好的。除了质量之外，各国喜欢购买越南大米还因为其新鲜度。所有越南产品在收获后立即出口。由于其品质好、保存期长，能够满足市场要求。

关于世界世界大米需求，分析人士认为这一需求继续保持高位。菲律宾是越南的传统客户，也是全球最大的大米进口国。近期，为确保国家粮食安全，菲律宾政府已要求该国贸易商增加大米进口，2023年最后一个月大米进口量至少100万吨。与此同时，东南亚人口第一大国印度尼西亚2024年预计将进口约200万吨大米。

关于大米供应，《印度教徒报》（The Hindu）近日援引印度研究机构消息报道，在4月至5月大选之前，大米出口限制不会放松，特别是在此期间，由于厄尔尼诺现象，全球将受到干旱的诸多影响。这两个因素将使大米价格在2024年中之前保持高位。与此同时，世界银行 (WB) 上个月预测，2025年之前大米价格“不会大幅下降”。（完）