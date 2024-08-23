越南大米出口价格位居世界第一

22日，越南粮食协会（VFA）表示，越南大米出口价格已超出泰国和巴基斯坦，位居世界第一。



具体，越南破碎率5%大米出口价格为每吨575美元，分别高于泰国和巴基斯坦同类大米出口价格14美元和34亿美元。越南破碎率25%大米出口价格也上涨至每吨539美元，分别高于泰国和巴基斯坦同类大米出口价格27美元和22美元。



与世界大米出口大国相比，越南大米出口价格处于最高水平。这是越南大米出口的复苏和顺利。上月，越南大米出口价格仍低于泰国、巴基斯坦和缅甸。



越南粮食协会解释说，大米价格上涨的主要原因是供需失衡，供低于求，不满足市场的需求。目前，世界上许多国家对大米的需求猛增，而大米生产国的主要收获季节已结束。



此外，大米出口大国菲律宾已将进口税从35%下降至15%。其将磁刺激菲律宾企业进口大米。

除了传统市场外，越南大米出口价格在许多市场也增加。具体，大米价格达每吨959美元，在美国为每吨868美元。在荷兰、乌克兰、伊拉克和土耳其等市场也增加。这就是助力越南成为世界大米出口价格处于最高水平的国家。



据越南粮食协会的统计，2024年7月，全国大米出口量530万吨，创汇33.4亿美元。大米出口量和大米出口额分别同比增长8.3%和27.7%。



农业与农村发展部预期，今后，各国大米进口需求将增加，今年最后几个月大米出口市场将活跃起来。农业与农村发展部预期，2024年晕啊你大米出口量和出口额可分别达740万至800万吨和50亿美元。（完）